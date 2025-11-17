La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024 "Solo hace falta un mundo para dar una vuelta" es el título del disco que el trío de Mataderos registró en octubre del año pasado durante sus presentaciones en Mallorca, Nápoles y Madrid.







La Renga, de Mataderos al mundo.

La Renga, la banda de rock más convocante de Argentina, anunció el lanzamiento de Solo hace falta un mundo para dar una vuelta, su nuevo material discográfico en vivo, un álbum que recoge la energía de sus presentaciones durante la reciente gira europea "Totalmente Poseídos". El disco fue grabado durante octubre de 2024 en tres ciudades clave: Palma de Mallorca (España), Nápoles (Italia) y Madrid (España).

El nuevo trabajo del trío de Mataderos captura una selección de 14 temas clásicos y esenciales de su repertorio, con un tracklist que incluye himnos como "Panic Show", "Balada del diablo y la muerte", "Motoralmaisangre" y "El viento que todo empuja", que representan la potencia del grupo en directo.

La formación estable se mantuvo con Gustavo "Chizzo" Nápoli en voz y guitarra, Gabriel "Tete" Iglesias en el bajo, y Jorge "Tanque" Iglesias en la batería, acompañados por Manu Varela en saxo y armónica.

Embed - La Renga - Solo hace falta un mundo para dar una vuelta (En Vivo en España e Italia 2024) [Completo] La producción del álbum fue íntegramente gestionada por La Renga, mientras que la ingeniería de grabación, mezcla y mastering estuvo a cargo de Matías Gonçalves, asegurando la fidelidad y crudeza del sonido en vivo. El lanzamiento llega con una dedicatoria especial a Alberto "Miyo" Miglioranza, un miembro de la "familia renga" que falleció en febrero de este año.

Con este disco, La Renga ratifica no solo su vigencia en la escena argentina sino también su consolidación como una fuerza del rock latinoamericano con fuerte presencia en el circuito internacional. El lanzamiento se suma a la rica discografía del grupo y ofrece a los seguidores una postal sonora de su impactante show fuera de Argentina. El nuevo álbum en vivo ya está disponible en todas las plataformas.

