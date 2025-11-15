Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 16 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

Luna en Cáncer: los 4 signos que se ponen más dramáticos

(21 de marzo al 20 de abril)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Buen día para demostrar su valía en el trabajo. Vigile las posturas mientras trabaja.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Encuentro romántico muy satisfactorio. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Momento para afianzar su relación de pareja. Su economía marcha mucho mejor. En los negocios, la suerte está de su parte. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. En el aspecto económico, sin problemas. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Invitar está bien, pero con control. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.