13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Conoce lo que te deparan los astros para este día con respecto a amor, salud, dinero y trabajo según tu signo zodiacal.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Enterate lo que presagia el horóscopo para este viernes 14 de noviembre de 2025 con respecto a amor, salud, dinero y trabajo según tu signo zodiacal.

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden
Te puede interesar:

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Se remueven recuerdos que les generan cierto malestar. Poder dejar atrás es crecer. Viernes con energía concentrada en los afectos. No decaigan.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Taurino viernes con Venus que les intensifica los deseos afectivos y de seducción. Posibilidad de conocer alguien interesante. Amor intenso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sentirán orgullo por sus avances en el plano de las actividades. Aumento de autoestima y a la vez de autocrítica. Día de definiciones claras.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Buen viernes en general. Tienen expectativas importantes en el plano social y afectivo. Reestructuran sus pensamientos. Positividad.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Cuiden los modos en este día algo tensionado y piensen antes de emitir palabras innecesarias. Muda de pensamientos nocivos y energía de cambio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Antes de dar un paso en el plano financiero aprovechen que viene el fin de semana para pensar bien. Conecten sus almas con el Arte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos venusinos hoy en este día regido por Venus tendrán necesidades tanto emocionales como afectivas. Acentuación. Amor.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Conquista personal en el plano de las actividades. Reconocimiento y amplitud de posibilidades. Viernes con posibles citas inesperadas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sensación de cierta inseguridad en el plano afectivo. No agranden sus fantasías sobre cosas inexistentes. Purifiquen su salud emocional.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dejen las preocupaciones por las finanzas y conéctense con las cosas bellas de la vida. Las Providencia siempre otorga.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Voluntad y empuje en este día con algunas complicaciones en el plano de las actividades. Reserven palabras para esquivar problemas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día de cosecha verán llegar a sus vidas frutos de sus esfuerzos. Hay sensación de quietud en el plano afectivo. Explayen las emociones. Digan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre

La astróloga más querida de la televisión revela lo que los astros preparan para este miércoles 12 de noviembre de 2025.

El horóscopo de Esperanza Gracia para este miércoles 12 de noviembre: predicciones signo por signo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 12 de noviembre

Horóscopo de hoy, martes 11 de noviembre.

Horóscopo de hoy, martes 11 de noviembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 10 de noviembre

¿Cuáles son los 4 signos que se ponen más dramáticos?

Luna en Cáncer: los 4 signos que se ponen más dramáticos

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Hace 4 minutos
Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Hace 7 minutos
Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Hace 12 minutos
Javier Milei buscará que las reformas pasen por el Congreso, aunque no descarta hacerlo por decreto.

Aseguran que Javier Milei planea modificar la ley de glaciares para destrabar proyectos mineros

Hace 40 minutos
Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Hace 47 minutos