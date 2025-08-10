10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa

Comenzará el 22 de agosto. Será una oportunidad para conectarte con la energía y adaptarte a diferentes situaciones que se presenten.

Claudia Salto
Por
Claudia Salto
Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo. El sol va a entrar en este signo el 22 de agosto, así que te voy a dar algunos tips para que puedas comprender esta temporada y puedas sintonizar con ella.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto

Virgo es un signo de tierra, lo que te permite tener una conexión con la realidad de forma pragmática. Pero tiene la cualidad de ser mutable, con lo cual te da la posibilidad de conectar no sólo con la energía de lo concreto y lo seguro, sino también con la posibilidad de adaptarte a diferentes situaciones del presente.

Es el signo encargado de ordenar, clasificar y encontrarle lugar a cada cosa. Así que dedicá tiempo a ordenar tu espacio personal. Es analítico y racional, todo lo tiene que comprender. Es un buen momento para que te sientes a pensar ese problema que tanto te cuesta resolver. Es exigente y metódico para el adentro y pide lo mismo para el afuera. Por eso el desafío es trabajar tu autoexigencia y lo que le exigís a los demás, sino nunca vas a estar conforme.

Su don es el trabajo y el servicio. Así que necesita sentirse útil en el lugar que ocupe. Es importante no solo centrarse en lo que uno recibe, sino más bien en lo que das. La humildad de Virgo es una cualidad a remarcar, pero que esto no se lleve a subestimar tus logros o minimizar lo que valés. Buscá el equilibrio entre ser humilde y reconocer lo que aportás a los demás.

Recordá que Mercurio, su regente, dejó de retrogadar, así que esta temporada es propicia para organizarte y ordenarte en algunos aspectos de tu vida que aún lo necesiten. Hay energía de observación, análisis y aprendizaje, así que es un buen momento para redescubrirnos y también para chequear hábitos nutricionales como de salud.

Embed - C5N en Instagram: "TEMPORADA DE VIRGO Este 22 de agosto comienza la temporada de Virgo y @claudia_salto te cuenta todos los detalles para que puedas sintonizar con ella."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Luna Llena en Acuario que ocurre el 9 de agosto de 2025 trae una energía renovadora y liberadora que impacta de manera especial a tres signos zodiacales.

La luna llena en Acuario de hoy 9 de agosto beneficia a tres signos

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio y la Tierra.
play

Qué es el portal del portal 8 del León y cómo activarlo: las predicciones de Jimena La Torre para cada signo

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?.

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto

El cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo.

¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón? Los signos bajo sorpresas amorosas en este 7 de agosto

Rating Cero

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma.

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma

La Mona Jiménez confirmó que tocará en La Plata y participará de dos programas de televisión

El sorprendente anuncio de La Mona Jiménez que sacudió al mundo de la música

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

últimas noticias

Por la crisis, seis de cada diez automovilistas cambiaron su cobertura de seguro

Por la crisis, seis de cada diez automovilistas cambiaron su cobertura de seguro

Hace 8 minutos
Un terremoto afectó a Turquía.

Los videos más impactantes del terremoto de magnitud 6,1 en Turquía

Hace 17 minutos
Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma.

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma

Hace 50 minutos
Netanyahu lanzó la ofensiva final de Israel en Gaza: Es la mejor forma de terminar la guerra

Netanyahu lanzó la ofensiva final de Israel en Gaza: "Es la mejor forma de terminar la guerra"

Hace 50 minutos
Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa

Hace 57 minutos