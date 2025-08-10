Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa Comenzará el 22 de agosto. Será una oportunidad para conectarte con la energía y adaptarte a diferentes situaciones que se presenten. Por Claudia Salto







Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo. El sol va a entrar en este signo el 22 de agosto, así que te voy a dar algunos tips para que puedas comprender esta temporada y puedas sintonizar con ella.

Virgo es un signo de tierra, lo que te permite tener una conexión con la realidad de forma pragmática. Pero tiene la cualidad de ser mutable, con lo cual te da la posibilidad de conectar no sólo con la energía de lo concreto y lo seguro, sino también con la posibilidad de adaptarte a diferentes situaciones del presente.

Es el signo encargado de ordenar, clasificar y encontrarle lugar a cada cosa. Así que dedicá tiempo a ordenar tu espacio personal. Es analítico y racional, todo lo tiene que comprender. Es un buen momento para que te sientes a pensar ese problema que tanto te cuesta resolver. Es exigente y metódico para el adentro y pide lo mismo para el afuera. Por eso el desafío es trabajar tu autoexigencia y lo que le exigís a los demás, sino nunca vas a estar conforme.

Su don es el trabajo y el servicio. Así que necesita sentirse útil en el lugar que ocupe. Es importante no solo centrarse en lo que uno recibe, sino más bien en lo que das. La humildad de Virgo es una cualidad a remarcar, pero que esto no se lleve a subestimar tus logros o minimizar lo que valés. Buscá el equilibrio entre ser humilde y reconocer lo que aportás a los demás.

Recordá que Mercurio, su regente, dejó de retrogadar, así que esta temporada es propicia para organizarte y ordenarte en algunos aspectos de tu vida que aún lo necesiten. Hay energía de observación, análisis y aprendizaje, así que es un buen momento para redescubrirnos y también para chequear hábitos nutricionales como de salud.

