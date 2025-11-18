18 de noviembre de 2025 Inicio
Continúa la alerta amarilla por vientos en la Patagonia: se esperan ráfagas de 80 km/h

Tras el temporal de viento que afectó principalmente a las provincias de Chubut y Neuquén, generando el corte de rutas y destrozos. El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir avisos para la región y la costa de Buenos Aires.

Continúa la alerta en la Patagonia por vientos fuertes. 
Continúa la alerta en la Patagonia por vientos fuertes. X (@FitaGustavo)
alerta por una nube de polvo que avanza desde la patagonia a la costa y podria llegar a caba
Alerta por una nube de polvo que avanza desde la Patagonia a la Costa y podría llegar a CABA

Durante el día de ayer, el SMN informó que el temporal "generó múltiples inconvenientes en infraestructuras y servicios en ciudades de Chubut y Santa Cruz. Se levantó una nube de polvo muy significativa que redujo la visibilidad en varias zonas y que se observó hasta en imágenes satelitales".

En esta línea para el martes la provincia bajo alerta por viento son Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Chubut y Santa Cruz, donde se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

En el caso de la Costa Atlántica se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, se encuentra bajo alerta por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta meteorológica amarilla: las provincias afectadas

Alerta por viento

  • Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.
  • La Pampa: Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe.
  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
  • Santa Cruz: Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes - Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico -Costa de Deseado - Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino.

Alerta por lluvia

  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
