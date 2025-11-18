Continúa la alerta amarilla por vientos en la Patagonia: se esperan ráfagas de 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta amarilla por viento para el área de la Patagonia, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 80 km/h durante la jornada del martes 18 de noviembre. Durante el lunes, el temporal afectó principalmente las provincias de Chubut y Neuquén.
Durante el día de ayer, el SMN informó que el temporal "generó múltiples inconvenientes en infraestructuras y servicios en ciudades de Chubut y Santa Cruz. Se levantó una nube de polvo muy significativa que redujo la visibilidad en varias zonas y que se observó hasta en imágenes satelitales".
En esta línea para el martes la provincia bajo alerta por viento son Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Chubut y Santa Cruz, donde se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.
En el caso de la Costa Atlántica se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, se encuentra bajo alerta por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Alerta meteorológica amarilla: las provincias afectadas
Alerta por viento
- Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.
- La Pampa: Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.
- Mendoza: Zona baja de Malargüe.
- Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
- Santa Cruz: Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes - Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico -Costa de Deseado - Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino.
Alerta por lluvia
- Tierra del Fuego: toda la provincia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1990521654683070534&partner=&hide_thread=false