Continúa la alerta amarilla por vientos en la Patagonia: se esperan ráfagas de 80 km/h Tras el temporal de viento que afectó principalmente a las provincias de Chubut y Neuquén, generando el corte de rutas y destrozos. El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir avisos para la región y la costa de Buenos Aires.







Continúa la alerta en la Patagonia por vientos fuertes. X (@FitaGustavo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta amarilla por viento para el área de la Patagonia, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 80 km/h durante la jornada del martes 18 de noviembre. Durante el lunes, el temporal afectó principalmente las provincias de Chubut y Neuquén.

Durante el día de ayer, el SMN informó que el temporal "generó múltiples inconvenientes en infraestructuras y servicios en ciudades de Chubut y Santa Cruz. Se levantó una nube de polvo muy significativa que redujo la visibilidad en varias zonas y que se observó hasta en imágenes satelitales".

Embed Desastre en Caleta Olivia

Y zona norte Santa Cruz

Y sur de Chubut

Ráfagas entre 120/150 km/h pic.twitter.com/zswOF0waB7 — pablo Arg. (@pablokas54) November 18, 2025 En esta línea para el martes la provincia bajo alerta por viento son Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Chubut y Santa Cruz, donde se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. No se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento.

En el caso de la Costa Atlántica se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, se encuentra bajo alerta por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta meteorológica amarilla: las provincias afectadas Alerta por viento Buenos Aires : Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell.

: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell. La Pampa: Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.

Curacó - Lihuel Calel - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué. Mendoza: Zona baja de Malargüe.

Zona baja de Malargüe. Chubut : Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.

17 NOV | Continúan los alertas de nivel naranja y amarillo por viento en Patagonia

Hasta este mediodía estuvo vigente un alerta rojo por ráfagas que superaron los 140 km/h

@cira_csu pic.twitter.com/j95CskZ9Tg — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2025



Hasta este mediodía estuvo vigente un alerta rojo por ráfagas que superaron los 140 km/h



@cira_csu pic.twitter.com/j95CskZ9Tg — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2025