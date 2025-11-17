Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical El ex-Beatle se sumó a una protesta artística contra un proyecto de ley del gobierno británico que busca flexibilizar los derechos de autor para beneficiar a las empresas de Inteligencia Artificial.







La pieza grabada por McCartney se titula "Bonus Track".

El legendario músico Paul McCartney se sumó a una protesta artística contra un proyecto de ley del gobierno británico que busca flexibilizar los derechos de autor para beneficiar a las empresas de Inteligencia Artificial (IA). A sus 83 años, el ex-Beatle lanzará un "tema silencioso" como contribución a un álbum conceptual que denuncia la potencial desprotección de la industria musical.

La pieza de McCartney, titulada "Bonus Track", es una grabación de 2 minutos y 45 segundos de un "estudio vacío", compuesta por una sucesión de ruidos ambientales mínimos. Esta pista se incluirá en la reedición en vinilo del álbum Is this what we want? (¿Es esto lo que queremos?), cuya salida está prevista para el 8 de diciembre.

El álbum es una iniciativa del colectivo homónimo, que agrupa a más de mil artistas. La versión original, un álbum "mudo" digital, se lanzó en febrero de 2025 con el objetivo de instar al gobierno a "no legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA", advirtiendo sobre el impacto económico en los creadores.

Músicos de renombre como Annie Lennox, Damon Albarn (Blur/Gorillaz), Jamiroquai y Max Richter colaboraron en este proyecto de protesta. Las grabaciones que componen el álbum capturan el sonido de "estudios y salas de espectáculos vacíos", buscando ilustrar el impacto negativo de la legislación propuesta en el sustento de los artistas.

El Ejecutivo laborista defiende un proyecto de ley que se espera presentar formalmente en 2026. Esta norma aplicaría una excepción a la ley de derechos de autor, permitiendo que el contenido creativo sea utilizado libremente para el entrenamiento de modelos de IA sin necesidad de obtener autorización o remunerar a los autores.

Esta propuesta generó una fuerte indignación en toda la industria musical y creativa del Reino Unido. Anteriormente, McCartney y otros 400 artistas de primer nivel —entre ellos Elton John, Coldplay y Dua Lipa— habían firmado una carta abierta conjunta instando al gobierno a reconsiderar y proteger la industria nacional. La preocupación está respaldada por datos: según un reciente estudio de la asociación UK Music, dos de cada tres artistas y productores encuestados consideran que el avance de la IA, bajo las condiciones propuestas, constituye una amenaza directa y significativa para la viabilidad de sus carreras profesionales.