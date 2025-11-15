15 de noviembre de 2025 Inicio
¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Mediados de noviembre llega con un cielo cargado de vibras que activa vínculos y emociones.

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos

  • La Luna en Libra del 15 y 16 enciende el terreno vincular y la necesidad de equilibrio.
  • El Sol en Escorpio profundiza emociones, revela tensiones y acelera procesos internos.
  • La antesala de la Luna Nueva del 20 limpia, vacía y marca un portal de inicio emocional.
  • Clima general: un fin de semana intenso, sensible y con muchas vibras en movimiento.

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos y la búsqueda de equilibrio. Pero no llega sola: se recibe bajo un Sol en Escorpio que profundiza todo, y remueve lo emocional. ¿Cuáles son los signos más sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

La Luna libriana activa el terreno de la pareja y socios y la necesidad de armonizar tensiones. Pero esta vez no llega sola: se recibe bajo un Sol escorpiano que acelera procesos internos. Y, como si fuera poco, estamos entrando en la antesala de la Luna Nueva en Escorpio del 20 de noviembre, un portal energético que limpia, vacía y redefine intenciones.

Mediados de noviembre se presenta con el cielo atravesado por muchas vibras, tensiones sutiles y movimientos internos que piden pausa, presencia y escucha.

Los signos que se sienten más sensibilizados con la Luna en Libra

Libra

La Luna en tu signo te expone emocionalmente. Hay mayor necesidad de agradar, equilibrio y validación, pero el Sol en Escorpio te obliga a poner límites y conectar con lo que realmente te mueve. Puede haber hipersensibilidad en vínculos.

Aries

Esta Luna cae enfrente tuyo, activando la polaridad Aries–Libra. Se ponen en primer plano tus relaciones, acuerdos, enojos no dichos y todo lo que venías esquivando. El clima escorpiano intensifica las emociones y puede traer decisiones drásticas.

Cáncer

La Luna es tu regente, y en Libra te vuelve más perceptivo a las tensiones del ambiente. Podés sentirte demandado emocionalmente, especialmente en familia o pareja. El pre-novilunio en Escorpio te invita a soltar emociones viejas.

Capricornio

La Luna en Libra toca puntos de exigencia interna: expectativa, responsabilidad, diplomacia. El Sol en Escorpio te pide profundizar en tus deseos, mientras la Luna te empuja a guardar las formas. Sensibilidad escondida, pero activa.

Escorpio

Con el Sol en tu signo y la Luna avanzando hacia la Luna Nueva del 20, todo se siente amplificado. Más intuición, más necesidad de estar en control y más intensidad emocional. La Luna en Libra marca roces o ajustes en vínculos clave.

