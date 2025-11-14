14 de noviembre de 2025 Inicio
Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

El novilunio nos invita a mirar de frente lo que necesita transformarse para seguir creciendo.

Por
  • La Luna Nueva en Escorpio llega el 20 de noviembre en el grado 28 del signo.
  • Marca un cierre y renacimiento emocional profundo.
  • Se da en conjunción con Mercurio, lo que impulsa conversaciones sinceras.
  • Forma trígono con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, alineando propósito y madurez.

El 20 de noviembre llega una de las lunaciones más intensas del año: la Luna Nueva en Escorpio, en el grado 28 de este signo de agua. Un punto de cierre, purificación y renacimiento emocional. ¿Cómo impacta a todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Esta lunación se da en conjunción con Mercurio, lo que potencia la necesidad de hablar, escribir o expresar lo que sentimos con honestidad. A la vez, forma trígono con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, alineando corazón, propósito y madurez interior. Es tiempo de sanar desde la verdad y reconstruir desde el amor propio.

No todo será suave: la oposición con Urano puede traer giros imprevistos, revelaciones o decisiones que cambian el rumbo, mientras que los aspectos armónicos con Neptuno y Plutón dan un cierre místico y poderoso. El regente de esta lunación es justamente Plutón, que actúa como una llave para abrir nuevas puertas, siempre después de animarnos a soltar. En palabras simples: esta Luna Nueva nos recuerda que no hay renacimiento sin entrega. Que lo que se cae, lo hace para dejar lugar a lo verdadero.

luna escorpio

¿Cómo impacta a todos los signos la Luna nueva en Escorpio?

Aries

Tu deseo de cambio se intensifica. Es momento de dejar atrás viejos apegos emocionales y abrirte a vínculos más auténticos.

Consejo: hablá desde la vulnerabilidad, no desde la defensa.

Tauro

Urano en tu signo marca giros. Esta lunación puede sacudir tus relaciones o tu forma de comprometerte.

Consejo: soltá el control, el amor también se transforma.

Géminis

Momento de reset interno. La energía escorpiana pide reorganizar rutinas y conectar con tu cuerpo desde otro lugar.

Consejo: menos dispersión, más presencia.

Cáncer

Tu regente, la Luna, te impulsa a crear desde lo emocional. Renacen proyectos, pasiones y vínculos.

Consejo: no temas mostrar lo que sentís, es tu superpoder.

Leo

La lunación toca tu base emocional. Podés sentir ganas de reordenar tu hogar o sanar una historia familiar.

Consejo: honrá tu pasado, pero no te quedes ahí.

Virgo

Mercurio, tu regente, está unido a esta Luna. Te esperan conversaciones profundas y claridad en decisiones.

Consejo: escuchá más de lo que hablás, ahí estará la respuesta.

Libra

Tiempo de revalorar lo que tenés y lo que ofrecés. Esta lunación te ayuda a sanar tu relación con el merecimiento.

Consejo: soltá la culpa por recibir.

Escorpio

Tu Luna Nueva: renacés. Todo cambia, todo se mueve. Dejá que tu instinto te guíe hacia lo que de verdad querés.

Consejo: confiá en el proceso, incluso cuando duela.

Sagitario

Antes de tu temporada, esta lunación te pide introspección. Cerrá un ciclo emocional y preparate para lo nuevo.

Consejo: no todo se resuelve con acción; a veces, el silencio cura.

Capricornio

Se activan amistades y proyectos colectivos. Con Plutón de tu lado, puede llegar una oportunidad inesperada.

Consejo: abrí el corazón a nuevas alianzas.

Acuario

Plutón en tu signo le da poder a esta lunación. Se renueva tu propósito profesional o tu forma de liderar.

Consejo: usá tu voz con responsabilidad.

Piscis

La energía escorpiana te inspira y te sana. Con tantos trígonos a tu favor, hay expansión espiritual y emocional.

Consejo: confiá en tus intuiciones, están más claras que nunca.

