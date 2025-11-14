Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

- La Luna Nueva en Escorpio llega el 20 de noviembre en el grado 28 del signo.
- Marca un cierre y renacimiento emocional profundo.
- Se da en conjunción con Mercurio, lo que impulsa conversaciones sinceras.
- Forma trígono con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, alineando propósito y madurez.
El 20 de noviembre llega una de las lunaciones más intensas del año: la Luna Nueva en Escorpio, en el grado 28 de este signo de agua. Un punto de cierre, purificación y renacimiento emocional. ¿Cómo impacta a todos los signos?
Esta lunación se da en conjunción con Mercurio, lo que potencia la necesidad de hablar, escribir o expresar lo que sentimos con honestidad. A la vez, forma trígono con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, alineando corazón, propósito y madurez interior. Es tiempo de sanar desde la verdad y reconstruir desde el amor propio.
No todo será suave: la oposición con Urano puede traer giros imprevistos, revelaciones o decisiones que cambian el rumbo, mientras que los aspectos armónicos con Neptuno y Plutón dan un cierre místico y poderoso. El regente de esta lunación es justamente Plutón, que actúa como una llave para abrir nuevas puertas, siempre después de animarnos a soltar. En palabras simples: esta Luna Nueva nos recuerda que no hay renacimiento sin entrega. Que lo que se cae, lo hace para dejar lugar a lo verdadero.
Tu deseo de cambio se intensifica. Es momento de dejar atrás viejos apegos emocionales y abrirte a vínculos más auténticos.
Consejo: hablá desde la vulnerabilidad, no desde la defensa.
Tauro
Urano en tu signo marca giros. Esta lunación puede sacudir tus relaciones o tu forma de comprometerte.
Consejo: soltá el control, el amor también se transforma.
Géminis
Momento de reset interno. La energía escorpiana pide reorganizar rutinas y conectar con tu cuerpo desde otro lugar.
Consejo: menos dispersión, más presencia.
Cáncer
Tu regente, la Luna, te impulsa a crear desde lo emocional. Renacen proyectos, pasiones y vínculos.
Consejo: no temas mostrar lo que sentís, es tu superpoder.
Leo
La lunación toca tu base emocional. Podés sentir ganas de reordenar tu hogar o sanar una historia familiar.
Consejo: honrá tu pasado, pero no te quedes ahí.
Virgo
Mercurio, tu regente, está unido a esta Luna. Te esperan conversaciones profundas y claridad en decisiones.
Consejo: escuchá más de lo que hablás, ahí estará la respuesta.
Libra
Tiempo de revalorar lo que tenés y lo que ofrecés. Esta lunación te ayuda a sanar tu relación con el merecimiento.
Consejo: soltá la culpa por recibir.
Escorpio
Tu Luna Nueva: renacés. Todo cambia, todo se mueve. Dejá que tu instinto te guíe hacia lo que de verdad querés.
Consejo: confiá en el proceso, incluso cuando duela.
Sagitario
Antes de tu temporada, esta lunación te pide introspección. Cerrá un ciclo emocional y preparate para lo nuevo.
Consejo: no todo se resuelve con acción; a veces, el silencio cura.
Capricornio
Se activan amistades y proyectos colectivos. Con Plutón de tu lado, puede llegar una oportunidad inesperada.
Consejo: abrí el corazón a nuevas alianzas.
Acuario
Plutón en tu signo le da poder a esta lunación. Se renueva tu propósito profesional o tu forma de liderar.
Consejo: usá tu voz con responsabilidad.
Piscis
La energía escorpiana te inspira y te sana. Con tantos trígonos a tu favor, hay expansión espiritual y emocional.
Consejo: confiá en tus intuiciones, están más claras que nunca.