Decretan feriado para el miércoles 19 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

La confirmación de un nuevo feriado para el miércoles 19 de noviembre generó inmediata repercusión entre trabajadores, estudiantes y distintos sectores que comenzaron a reorganizar sus actividades. El anuncio llega en un momento del año donde cualquier suma de feriados al calendario laboral tiene un impacto directo en la rutina, especialmente en las semanas previas al cierre del ciclo lectivo y administrativo.