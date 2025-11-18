18 de noviembre de 2025 Inicio
Decretan feriado para el miércoles 19 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

La medida despertó curiosidad sobre los motivos detrás de la fecha. La aclaración oficial se vuelve clave para entender a quiénes impactará la decisión.

Por
En noviembre habrá varios feriados, pero no todos serán a nivel nacional.

  • La confirmación del feriado del 19 de noviembre generó reacciones inmediatas y ajustes de agenda en distintos sectores.
  • El anuncio impacta especialmente por producirse cerca del final del ciclo lectivo y administrativo.
  • La medida establece que será un día no laborable para los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires en La Plata.
  • La decisión quedó formalizada a través del Boletín Oficial.

La confirmación de un nuevo feriado para el miércoles 19 de noviembre generó inmediata repercusión entre trabajadores, estudiantes y distintos sectores que comenzaron a reorganizar sus actividades. El anuncio llega en un momento del año donde cualquier suma de feriados al calendario laboral tiene un impacto directo en la rutina, especialmente en las semanas previas al cierre del ciclo lectivo y administrativo.

¿Qué sucede exactamente con el viernes 21 de noviembre de 2025?, ¿es feriado o día no laborable?
En paralelo, también surgió la pregunta sobre quiénes serán los beneficiados por la jornada no laborable. Como suele ocurrir con este tipo de disposiciones, no todos los sectores se ven alcanzados por igual, lo que abre un margen de expectativa en torno a los alcances concretos del decreto.

Feriado del 19 de noviembre: qué se celebra y a quiénes alcanza

feriado

La Provincia confirmó que el 19 de noviembre será un día no laborable para los empleados públicos bonaerenses en La Plata, una disposición que quedó oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
