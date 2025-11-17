Quiénes son los nominados de C5N a los Premios Martín Fierro de Cable 2025 El evento será transmitido en exclusiva por C5N el próximo jueves 27 de noviembre. También podrá verse por el sitio web C5N.com, las redes sociales del canal y un streaming en vivo por YouTube.







Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados. C5N

Duro De Domar presentó este lunes a todos los nominados a las ternas para los Premios Martín Fierro de Cable 2025, el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), que será transmitido en exclusiva por C5N el próximo jueves 27 de noviembre.

La cita, que genera enormes expectativas para el periodismo y las figuras de los medios, se celebrará en el centro de eventos Goldencenter y contará con la participación de más de 800 invitados.

En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.

Martín Fierro de Cable 2025: uno por uno, todos los nominados de C5N INTERÉS GENERAL DIARIO: Duro de domar (Pablo Duggan)





LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA: Gustavo Sylvestre (Minuto Uno)





NOTICIERO: El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)





PANELISTA: Mariana Brey





COLUMNISTA ECONÓMICO: Rosalía Constantino (Duro de domar)





LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA: Lucila “Luli” Trujillo (De una)





PERIODÍSTICO: Argenzuela (Jorge Rial) / Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre)





CRONISTA/MOVILERO: Adrián Salonia





LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA: Rosario Ayerdi (Minuto uno, Argenzuela)





PROGRAMA ECONÓMICO: La ley de la selva (Alejandro Bercovich)





INTERÉS GENERAL SEMANAL: Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons) / Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky)





SERVICIO INFORMATIVO: C5N





CULINARIO: Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara)





COLUMNISTA POLÍTICO: Iván Schargrodsky





TEMAS MÉDICOS: Doctor C (Guillermo Capuya)





COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL: Ariel Zak (Minuto Uno)





PRODUCCIÓN INTEGRAL: C5N