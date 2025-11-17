Quiénes son los nominados de C5N a los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Duro De Domar presentó este lunes a todos los nominados a las ternas para los Premios Martín Fierro de Cable 2025, el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), que será transmitido en exclusiva por C5N el próximo jueves 27 de noviembre.
La cita, que genera enormes expectativas para el periodismo y las figuras de los medios, se celebrará en el centro de eventos Goldencenter y contará con la participación de más de 800 invitados.
En la previa al evento habrá una alfombra roja que contará con todos los protagonistas del 2024 y en la que los miembros de APTRA elegirán a los ganadores en más de 30 ternas.