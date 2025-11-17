17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 18 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 17 de noviembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Plantearse no cometer los errores y buscar cambiar los puntos de vista ante cada vicisitud en la vida. Interpretaciones inexactas, tengan cuidado.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se dan cuenta sobre las distintas versiones que llegan a sus oídos respecto a asuntos del trabajo. Dilucidar y esclarecer es la solución. Presten atención a sus nervios.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Capacidad para poder transmitir sus ideas y poder plasmarlas en sus nuevos proyectos o creaciones. Sin dudar avanzan en conversar con personas que los impactan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Detendrían una gestión por falta de seguridad. Realicen las consultas necesarias. Martes de organización y de distribuir los quehaceres para la semana. Ocupación.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Ventajas que auguran mejoras en el plano financiero sin imaginar que podrían ocurrir. Muchas veces las cosas llegan sin llamarlas, el Universo otorga, siempre.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su capital de trabajo es su iluminación cerebral y su preparación. Pongan la lupa en sus objetivos y limpien los no potables o dudosos. Ascendencia.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Convalidan y revalidan sus conceptos en el plano de las actividades. Emoción y buenaventura en todo lo que competa a realización y consolidación de deseos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las cosas que sentían que estaban estancadas y los angustiaba tanto, desaparecen como por arte de magia. La magia es de ustedes, porque surgen de las cenizas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Repasan lo logrado en sus vidas y realzan su capacidad de lucha y de sostener sus sueños como estandartes supremos. El valor y la sabiduría a flor de piel.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Activen sus planes para la semana y no vacilen en hacerlos. Golpeen puertas, pronuncien sus ideas, pidan, proyecten y realicen. Día interesante con logros.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Cuiden de no exagerar los celos que puedan sentir. Sabiendo que celar nunca es bueno ni necesario. Creer en el otro es sano, no pierdan el tiempo ni suyo ni de nadie.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Debaten ideas en sus lugares de trabajo, tengan prudencia y tacto. En el amor hay indicativos que quizás no detecten por parte de personas que les interesan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre

El novilunio nos invita a mirar de frente lo que necesita transformarse para seguir creciendo. 

Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Rating Cero

La Renga, de Mataderos al mundo.
play

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

La pieza grabada por McCartney se titula Bonus Track.

Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

últimas noticias

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Hace 14 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Advierten que los recortes en ayuda de Estados Unidos y Europa provocarían 22,6 millones de muertes

Hace 54 minutos
play

Corrupción en ANDIS: el mail que compromete a Diego Spagnuolo

Hace 1 hora
Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre.

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre

Hace 1 hora