IR A
IR A

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Fue estrenada en 2022 y escaló rápidamente escaló entre las más vistas de la plataforma de streaming. Drama, amor y deportes extremos en una historia que desafía los límites hasta el final.

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 

Netflix

Si bien el catálogo de Netflix se renueva constantemente, algunos títulos no pierden vigencia y continúan sumando miles de reproducciones. Tras su estreno en 2022, esta producción francesa no tardó en convertirse en la más vista entre quienes buscan tramas intensas y provocadoras.

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
Te puede interesar:

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Con una duración de menos de dos horas, la película Sin Aliento ofrece una combinación de romance, erotismo y tensión psicológica. La historia te sumerge en aguas profundas y es ideal para quienes buscan algo diferente dentro del género romántico.

Tras su lanzamiento, se convirtió en un verdadero fenómeno de reproducciones para Netflix. El film escaló de inmediato hasta el primer puesto del Top 10 mundial de películas en la plataforma, manteniéndose entre los títulos más vistos durante varias semanas.

SIn aliento Portada

Este éxito se debió a varios factores, entre ellos, la combinación de un romance ardiente y conflictivo con la tensión inherente a un deporte extremo. Asimismo, la producción cuenta con una cinematografía muy elogiada por su capacidad de transmitir tanto la belleza como el peligro de las profundidades marinas.

La dirección y el guión estuvieron a cargo de David M. Rosenthal, y la compañía productora detrás del proyecto es Nolita Cinema. La idea principal se inspira en la dramática historia real de la apneísta profesional Audrey Mestre, cuyo trágico récord de profundidad en 2002 impactó al mundo.

Netflix: sinopsis de Sin aliento

La trama sigue a Roxana, una joven que decide abandonar su vida en París para viajar al sur de Francia con la intención de tomar un curso de buceo libre. Allí, su vida da un vuelco al conocer a Pascal Gauthier, un carismático y arrogante campeón mundial de apnea que se convierte en su instructor y rápidamente en su pareja.

Roxana posee un talento prodigioso y una ambición implacable, lo que la lleva a incursionar en el arriesgado deporte de la inmersión libre sin ayuda. A medida que ella comienza a cosechar éxitos y a romper récords, la relación se vuelve cada vez más intensa y destructiva.

Tráiler de Sin aliento

Embed

Reparto de Sin aliento

  • Camille Rowe como Roxana
  • Sofiane Zermani como Pascal
  • César Domboy como Tom
  • Laurent Fernandez como Stéphane
  • Zacharie Chasseriaud como Sacha
  • Muriel Combeau como Juliette
  • Antonin Schopfer como Alain

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.
play

Misterio y giros inesperados: la imperdible miniserie de Netflix que es una locura

Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios.
play

Tiene 6 capítulos de menos de media hora y está en Netflix: la serie perfecta

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
play

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

últimas noticias

Los demócratas difundieron mails de Epstein que mencionan a Trump.

Donald Trump pidió a los republicanos que voten a favor de publicar los archivos de Epstein

Hace 11 minutos
play
Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Hace 12 minutos
play
Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Hace 12 minutos
Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

Hace 13 minutos
play

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

Hace 15 minutos