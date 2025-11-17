La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025 Fue estrenada en 2022 y escaló rápidamente escaló entre las más vistas de la plataforma de streaming. Drama, amor y deportes extremos en una historia que desafía los límites hasta el final.







Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. Netflix

Si bien el catálogo de Netflix se renueva constantemente, algunos títulos no pierden vigencia y continúan sumando miles de reproducciones. Tras su estreno en 2022, esta producción francesa no tardó en convertirse en la más vista entre quienes buscan tramas intensas y provocadoras.

Con una duración de menos de dos horas, la película Sin Aliento ofrece una combinación de romance, erotismo y tensión psicológica. La historia te sumerge en aguas profundas y es ideal para quienes buscan algo diferente dentro del género romántico.

Tras su lanzamiento, se convirtió en un verdadero fenómeno de reproducciones para Netflix. El film escaló de inmediato hasta el primer puesto del Top 10 mundial de películas en la plataforma, manteniéndose entre los títulos más vistos durante varias semanas.

SIn aliento Portada Netflix Este éxito se debió a varios factores, entre ellos, la combinación de un romance ardiente y conflictivo con la tensión inherente a un deporte extremo. Asimismo, la producción cuenta con una cinematografía muy elogiada por su capacidad de transmitir tanto la belleza como el peligro de las profundidades marinas.

La dirección y el guión estuvieron a cargo de David M. Rosenthal, y la compañía productora detrás del proyecto es Nolita Cinema. La idea principal se inspira en la dramática historia real de la apneísta profesional Audrey Mestre, cuyo trágico récord de profundidad en 2002 impactó al mundo.

Netflix: sinopsis de Sin aliento La trama sigue a Roxana, una joven que decide abandonar su vida en París para viajar al sur de Francia con la intención de tomar un curso de buceo libre. Allí, su vida da un vuelco al conocer a Pascal Gauthier, un carismático y arrogante campeón mundial de apnea que se convierte en su instructor y rápidamente en su pareja. Roxana posee un talento prodigioso y una ambición implacable, lo que la lleva a incursionar en el arriesgado deporte de la inmersión libre sin ayuda. A medida que ella comienza a cosechar éxitos y a romper récords, la relación se vuelve cada vez más intensa y destructiva. Tráiler de Sin aliento Embed Reparto de Sin aliento Camille Rowe como Roxana

Sofiane Zermani como Pascal

César Domboy como Tom

Laurent Fernandez como Stéphane

Zacharie Chasseriaud como Sacha

Muriel Combeau como Juliette

Antonin Schopfer como Alain