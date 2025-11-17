Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

¿Los nuevos líderes de los X-Men ya están elegidos? El reinicio que están preparando en el UCM regresará a los orígenes de los cómics.

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Cuando parecía que Marvel Studios iba a guardarse sus secretos mutantes un poco más, ha surgido un informe que ha levantado más preguntas que respuestas . Y sí, tiene que ver con quién llevará el timón de los X-Men en su nueva etapa dentro del UCM . ¿Te imaginas quiénes podrían ser los líderes? Pues prepárate, porque no son los nombres que normalmente encabezan las quinielas .

Los X-Men llevan años esperando su llegada oficial al Universo Cinematográfico Marvel , y parece que, por fin, esa puerta está a punto de abrirse. El proyecto está en manos de Jake Schreier , director de Thunderbolts , que se encargará de ofrecer una versión completamente nueva del equipo más icónico de Marvel . Y aunque todavía falta para tener fecha concreta , se estrenará tras Secret Wars, empiezan a caer migajas muy interesantes del plan mutante .

El bombazo llega gracias a Alex Perez , de The Cosmic Circus , quien durante un Q&A con lectores soltó lo que muchos esperaban escuchar, pero con un giro. Según sus fuentes, el reinicio de los X-Men estaría liderado por Cíclope y Jean Grey como co-líderes del equipo . Sí, has leído bien: Marvel quiere volver a las raíces , a los primeros años de la Patrulla-X, dejando fuera, al menos por ahora, a nombres más obvios como Wolverine.

La elección llama la atención , ¿verdad? Estamos en un universo en el que el público mainstream ha asociado durante dos décadas a los X-Men con Wolverine , Hugh Jackman mediante, pero Marvel Studios quiere despegarse de esa imagen y reconstruir desde cero . Como explicarías a un amigo: “tranquilo, esta vez no todo girará en torno a Logan”.

Según Perez, además de Scott y Jean, los X-Men iniciales del UCM podrían incluir a Ángel, Bestia, Gambito, Pícara y Rondador Nocturno , formando un equipo que mezcla lo clásico, lo querido y lo que los fans llevan años pidiendo ver bien adaptado . Suena a formación potente, ¿verdad?

Si has seguido los X-Men solo por su etapa en cine, puede que te choque que Jean y Scott sean la pareja central del reinicio. Pero los cómics cuentan otra historia: ellos son, literalmente, el corazón de los X-Men desde su creación. Han estado ahí más tiempo que nadie, han vivido arcos románticos, tragedias cósmicas, resurrecciones, rupturas… Todo lo que define a los mutantes pasa tarde o temprano por ellos.

Por eso, empezar con ellos como líderes es casi como volver al origen. Además, sin Wolverine ocupando el foco, la historia puede respirar mejor. Esto permitiría construir una relación sólida entre Scott y Jean, desde su primer día en la Escuela Xavier, hasta convertirse en los referentes del equipo mutante.

Y sí, la idea de un romance adolescente-superheroico en el centro puede dar una frescura que hacía años que los X-Men no tenían en pantalla. Imagínate una película donde los mutantes no solo se enfrentan a amenazas externas, sino también a las turbulencias emocionales de crecer siendo distinto. A mí me suena genial.

Más adelante, si Marvel quiere meter a un nuevo Wolverine joven, podría introducirlo como esa pieza que desestabiliza lo que parecía un romance perfecto. No sería la primera vez que pasa, y mientras tanto, Hugh Jackman puede seguir haciendo “sus cosas multiversales” sin condicionar la nueva continuidad.

Qué esperar del reinicio de los X-Men en Marvel

Lo más interesante es que este reinicio llega justo después del cierre de la Saga del Multiverso. Es decir, Marvel podrá despedirse con cariño de todas las versiones anteriores de los mutantes gracias a las “locuras multiversales” que veremos en Vengadores: Doomsday, antes de arrancar con un lienzo en blanco.

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos. Es una nueva visión, una nueva generación y una oportunidad para construir algo desde cero. Y con un tono más juvenil, más cercano, más emocional.

Si lo hacen bien, Marvel puede recuperar la magia de los X-Men como metáfora de la diferencia, de la discriminación y de la identidad. Historias que siempre han sido el ADN del equipo. Y hacerlo desde cero, con Scott y Jean como guías, puede ser la jugada perfecta para recuperar el peso dramático que los mutantes necesitan.