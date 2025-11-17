IR A
IR A

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

¿Los nuevos líderes de los X-Men ya están elegidos? El reinicio que están preparando en el UCM regresará a los orígenes de los cómics.

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

  • Los X-Men llevan años esperando su llegada oficial al Universo Cinematográfico Marvel, y parece que, por fin, esa puerta está a punto de abrirse. El proyecto está en manos de Jake Schreier, director de Thunderbolts, que se encargará de ofrecer una versión completamente nueva del equipo más icónico de Marvel.
  • El bombazo llega gracias a Alex Perez, de The Cosmic Circus, quien durante un Q&A con lectores soltó lo que muchos esperaban escuchar, pero con un giro. Según sus fuentes, el reinicio de los X-Men estaría liderado por Cíclope y Jean Grey como co-líderes del equipo. Sí, has leído bien: Marvel quiere volver a las raíces, a los primeros años de la Patrulla-X.
  • Lo más interesante es que este reinicio llega justo después del cierre de la Saga del Multiverso. Es decir, Marvel podrá despedirse con cariño de todas las versiones anteriores de los mutantes gracias a las “locuras multiversales” que veremos en Vengadores: Doomsday, antes de arrancar con un lienzo en blanco.
  • Marvel puede recuperar la magia de los X-Men como metáfora de la diferencia, de la discriminación y de la identidad. Historias que siempre han sido el ADN del equipo.

Cuando parecía que Marvel Studios iba a guardarse sus secretos mutantes un poco más, ha surgido un informe que ha levantado más preguntas que respuestas. Y sí, tiene que ver con quién llevará el timón de los X-Men en su nueva etapa dentro del UCM. ¿Te imaginas quiénes podrían ser los líderes? Pues prepárate, porque no son los nombres que normalmente encabezan las quinielas.

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 
Te puede interesar:

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Los X-Men llevan años esperando su llegada oficial al Universo Cinematográfico Marvel, y parece que, por fin, esa puerta está a punto de abrirse. El proyecto está en manos de Jake Schreier, director de Thunderbolts, que se encargará de ofrecer una versión completamente nueva del equipo más icónico de Marvel. Y aunque todavía falta para tener fecha concreta, se estrenará tras Secret Wars, empiezan a caer migajas muy interesantes del plan mutante.

lobezno-x-men-2636909

Qué mutantes planea Marvel para ser líderes de los X-Men

El bombazo llega gracias a Alex Perez, de The Cosmic Circus, quien durante un Q&A con lectores soltó lo que muchos esperaban escuchar, pero con un giro. Según sus fuentes, el reinicio de los X-Men estaría liderado por Cíclope y Jean Grey como co-líderes del equipo. Sí, has leído bien: Marvel quiere volver a las raíces, a los primeros años de la Patrulla-X, dejando fuera, al menos por ahora, a nombres más obvios como Wolverine.

marvel-2460339

La elección llama la atención, ¿verdad? Estamos en un universo en el que el público mainstream ha asociado durante dos décadas a los X-Men con Wolverine, Hugh Jackman mediante, pero Marvel Studios quiere despegarse de esa imagen y reconstruir desde cero. Como explicarías a un amigo: “tranquilo, esta vez no todo girará en torno a Logan”.

Según Perez, además de Scott y Jean, los X-Men iniciales del UCM podrían incluir a Ángel, Bestia, Gambito, Pícara y Rondador Nocturno, formando un equipo que mezcla lo clásico, lo querido y lo que los fans llevan años pidiendo ver bien adaptado. Suena a formación potente, ¿verdad?

La elección llama la atención, estamos en un universo en el que el público mainstream ha asociado durante dos décadas a los X-Men con Wolverine, Hugh Jackman mediante, pero Marvel Studios quiere despegarse de esa imagen y reconstruir desde cero. Como explicarías a un amigo: “tranquilo, esta vez no todo girará en torno a Logan”.

Si has seguido los X-Men solo por su etapa en cine, puede que te choque que Jean y Scott sean la pareja central del reinicio. Pero los cómics cuentan otra historia: ellos son, literalmente, el corazón de los X-Men desde su creación. Han estado ahí más tiempo que nadie, han vivido arcos románticos, tragedias cósmicas, resurrecciones, rupturas… Todo lo que define a los mutantes pasa tarde o temprano por ellos.

Por eso, empezar con ellos como líderes es casi como volver al origen. Además, sin Wolverine ocupando el foco, la historia puede respirar mejor. Esto permitiría construir una relación sólida entre Scott y Jean, desde su primer día en la Escuela Xavier, hasta convertirse en los referentes del equipo mutante.

Y sí, la idea de un romance adolescente-superheroico en el centro puede dar una frescura que hacía años que los X-Men no tenían en pantalla. Imagínate una película donde los mutantes no solo se enfrentan a amenazas externas, sino también a las turbulencias emocionales de crecer siendo distinto. A mí me suena genial.

Más adelante, si Marvel quiere meter a un nuevo Wolverine joven, podría introducirlo como esa pieza que desestabiliza lo que parecía un romance perfecto. No sería la primera vez que pasa, y mientras tanto, Hugh Jackman puede seguir haciendo “sus cosas multiversales” sin condicionar la nueva continuidad.

Qué esperar del reinicio de los X-Men en Marvel

Lo más interesante es que este reinicio llega justo después del cierre de la Saga del Multiverso. Es decir, Marvel podrá despedirse con cariño de todas las versiones anteriores de los mutantes gracias a las “locuras multiversales” que veremos en Vengadores: Doomsday, antes de arrancar con un lienzo en blanco.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

  • Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos. Es una nueva visión, una nueva generación y una oportunidad para construir algo desde cero. Y con un tono más juvenil, más cercano, más emocional.

Si lo hacen bien, Marvel puede recuperar la magia de los X-Men como metáfora de la diferencia, de la discriminación y de la identidad. Historias que siempre han sido el ADN del equipo. Y hacerlo desde cero, con Scott y Jean como guías, puede ser la jugada perfecta para recuperar el peso dramático que los mutantes necesitan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. 

Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

VisionQuest, nueva serie de Disney+, amplía la historia de Visión e incorpora a Lauren Morais y Diane Morgan al elenco junto a Paul Bettany.

Dos famosas actrices de Marvel confirmaron su participación en una de las próximas series de Disney+: quiénes son

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Marvel ha querido rendir homenaje a seis de los más representativos.
play

Cuáles son los 6 villanos más importantes del UCM según Marvel

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

últimas noticias

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo por brujería tras quedar eliminada del mundial

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo de brujería tras quedar eliminada del mundial

Hace 11 minutos
Los American Depositary Receipts (ADRs) registraron fuertes caídas.

Los ADRs retrocedieron hasta 6,1% y el S&P Merval perforó los 2.000 puntos en dólares

Hace 13 minutos
Chubut declaró emergencia climática.

Chubut declaró la emergencia climática tras el alerta roja por intensos vientos

Hace 27 minutos
play
La Renga, de Mataderos al mundo.

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Hace 34 minutos
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Se coloca como presidenta del Senado pero sin tomar partido por el Gobierno"

Hace 37 minutos