Siguen los problemas en el tren Sarmiento tras el descarrilamiento: circula con demoras y cancelaciones Después del accidente de la semana pasada, Trenes Argentinos informó que el servicio continúa afectado este lunes por inconvenientes técnicos. Decenas de pasajeros se agolpan en las estaciones. Por







Los trenes circulan cargados y con demoras.

Después de una semana complicada por el descarrilamiento a la altura de Liniers, el tren Sarmiento circula este lunes con demoras y cancelaciones por problemas técnicos, lo que genera que una gran cantidad de pasajeros se agolpen en los andenes de las estaciones.

Si bien Trenes Argentinos no brindó mayores detalles, los inconvenientes comenzaron el martes pasado, cuando una de las formaciones se salió de las vías a la altura del barrio porteño de Liniers. El servicio funcionó limitado entre Castelar y Moreno y, aunque después llegó nuevamente a Once, operó con retrasos.

Este lunes por la mañana se repitieron las escenas de pasajeros agolpados en la Estación Morón y los empujones para subir y bajar de vagones repletos. En las primeras horas, Trenes Argentinos mandó varias formaciones seguidas sentido a Once para tratar de descomprimir los andenes, pero no menguó la cantidad de gente.

"De todas maneras, a medida que avance la mañana se va a ir complicando. Los trenes van a estar demorados entre 12, 15 y hasta 20 minutos. La situación va a estar así durante toda la jornada, pero a primera hora era imposible viajar", informó Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N.

Un hombre contó que llevaba casi una hora y media esperando en el andén. "Vine más temprano, pero es una vergüenza esto. Siempre es así. Tenés que salir cuatro horas antes para tomar el tren, es una locura. En el trabajo ya avisé, pero bueno, hay que tomarlo con calma", lamentó.