ANSES dio a conocer el calendario de 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya difundió el cronograma de pagos para el próximo año.

Anses difundió todas las fechas de pago del 2026 de los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario completo de cobros de todo el 2026 para los jubilados y pensionados, a través de una medida que fue publicada en el Boletín Oficial. Dicha resolución también contempla los dos pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC).

AUH de ANSES: se conoció el calendario completo de 2026

La validez de las órdenes de pagos es hasta el 12 de febrero.

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los comprobantes tienen validez hasta el 12 de marzo.

Los beneficiarios del SIPA podrán recibir dos montos suplementarios adicionales junto con el haber actualizado otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La vigencia de las órdenes de pago son hasta el 10 de abril.

Este bono otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social busca brindar un alivio económico a aquellos jubilados que perciben los haberes más bajos.

Los comprobantes de pago valen hasta el 12 de mayo.

Los préstamos disponibles para jubilados y pensionados en el Banco Provincia ofrecen una flexibilidad notable

PNC

Entre el 10 y el 15 de abril, según último número de DNI.

Jubilados que cobran la mínima

Del 10 al 23 de abril.

Jubilados que superan la mínima

Del 24 al 30 de abril.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social

Mayo 2026

Con validez hasta el 10 de junio.

PNC

Entre el 11 y el 15 de mayo.

Jubilados que cobran la mínima

Del 11 al 21 de mayo, según el último número del DNI, empezando con el 0 y terminando con el 9.

Jubilados que superan la mínima

Del 22 al 29 de mayo.

Junio 2026 – Primera cuota del aguinaldo

El plazo de validez llega hasta el 10 de julio.

PNC

Cobros del 8 al 12 de junio.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 22 de junio.

Jubilados que superan la mínima

Del 23 al 29 de junio.

Julio 2026

Los pagos tienen validez hasta el 11 de agosto.

Pensiones No Contributivas

Entre el 8 y el 15 de julio, en base a la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 22 de julio.

Jubilados que superan la mínima

Del 23 al 29 de julio.

Agosto 2026

La fecha límite para cobrar será el 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Del 10 al 14 de agosto.

Jubilados que cobran la mínima

Del 10 al 24 de agosto.

Jubilados que superan la mínima

Del 25 al 31 de agosto.

Septiembre 2026

La validez de las órdenes de pago se extenderán hasta el 9 de octubre.

PNC

Entre el 8 y el 14 de septiembre.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 21 de septiembre.

Jubilados que superan la mínima

Entre el 22 y el 28 de septiembre.

Octubre 2026

Se podrá cobrar hasta el 10 de noviembre.

PNC

Del 8 al 15 de octubre.

Jubilados que cobran la mínima

Del 8 al 22 de octubre.

Jubilados que superan la mínima

Del 23 al 29 de octubre.

Noviembre 2026

Los pagos tendrán validez hasta el 10 de diciembre.

PNC

Del 9 al 13 de noviembre.

Jubilados que cobran la mínima

Del 9 al 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

Del 24 al 30 de noviembre.

Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo

La fecha límite para cobrar será el 12 de enero de 2027.

PNC

Entre el 9 y el 11 de diciembre, según el último número del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

Del 9 al 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima