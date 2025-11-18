ANSES dio a conocer el calendario de 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos completo del año 2026 para todos los jubilados y pensionados. El calendario abarca los meses de enero a diciembre del próximo año e incluye las fechas de cobro del aguinaldo. El organismo justificó la programación anual en la necesidad de ajustar los pagos al flujo estimado de recursos del sistema. Las fechas se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el c alendario completo de cobros de todo el 2026 para los jubilados y pensionados, a través de una medida que fue publicada en el Boletín Oficial. Dicha resolución también contempla los dos pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Enero 2026
La validez de las órdenes de pagos es hasta el 12 de febrero.
Pensiones No Contributivas 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1. 12 de enero: 2 y 3. 13 de enero: 4 y 5. 14 de enero: 6 y 7. 15 de enero: 8 y 9. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 22 de enero, según terminación del DNI. Jubilados que superan la mínima Pagos entre el 23 y el 29 de enero, organizados en cinco grupos en base a las terminaciones del DNI.
Febrero 2026
Los comprobantes tienen validez hasta el 12 de marzo.
PNC Entre el 9 y el 13 de febrero, según el último número del DNI. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 20 de febrero, con pagos escalonados según número de DNI. Jubilados que superan la mínima
Marzo 2026
La vigencia de las órdenes de pago son hasta el 10 de abril.
PNC Del 9 al 13 de marzo, también según último número del DNI. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Abril 2026
Los comprobantes de pago valen hasta el 12 de mayo.
PNC Entre el 10 y el 15 de abril, según último número de DNI. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Mayo 2026
Con validez hasta el 10 de junio.
PNC Entre el 11 y el 15 de mayo. Jubilados que cobran la mínima Del 11 al 21 de mayo, según el último número del DNI, empezando con el 0 y terminando con el 9. Jubilados que superan la mínima
Junio 2026 – Primera cuota del aguinaldo
El plazo de validez llega hasta el 10 de julio.
PNC Cobros del 8 al 12 de junio. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Julio 2026
Los pagos tienen validez hasta el 11 de agosto.
Pensiones No Contributivas Entre el 8 y el 15 de julio, en base a la terminación del DNI de cada beneficiario. Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Agosto 2026
La fecha límite para cobrar será el 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Septiembre 2026
La validez de las órdenes de pago se extenderán hasta el 9 de octubre.
PNC Entre el 8 y el 14 de septiembre. Jubilados que cobran la mínima Del 8 al 21 de septiembre. Jubilados que superan la mínima Entre el 22 y el 28 de septiembre.
Octubre 2026
Se podrá cobrar hasta el 10 de noviembre.
PNC Jubilados que cobran la mínima Jubilados que superan la mínima
Noviembre 2026
Los pagos tendrán validez hasta el 10 de diciembre.
PNC Del 9 al 13 de noviembre. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 20 de noviembre. Jubilados que superan la mínima Del 24 al 30 de noviembre.
Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo
La fecha límite para cobrar será el 12 de enero de 2027.
PNC Entre el 9 y el 11 de diciembre, según el último número del DNI. Jubilados que cobran la mínima Del 9 al 16 de diciembre. Jubilados que superan la mínima
Del 17 al 23 de diciembre.