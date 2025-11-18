18 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES dio a conocer el calendario de 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya difundió el cronograma de pagos para el próximo año.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos completo del año 2026 para todos los jubilados y pensionados.
  • El calendario abarca los meses de enero a diciembre del próximo año e incluye las fechas de cobro del aguinaldo.
  • El organismo justificó la programación anual en la necesidad de ajustar los pagos al flujo estimado de recursos del sistema.
  • Las fechas se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario completo de cobros de todo el 2026 para los jubilados y pensionados, a través de una medida que fue publicada en el Boletín Oficial. Dicha resolución también contempla los dos pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Enero 2026

La validez de las órdenes de pagos es hasta el 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

  • 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1.
  • 12 de enero: 2 y 3.
  • 13 de enero: 4 y 5.
  • 14 de enero: 6 y 7.
  • 15 de enero: 8 y 9.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 22 de enero, según terminación del DNI.

Jubilados que superan la mínima

  • Pagos entre el 23 y el 29 de enero, organizados en cinco grupos en base a las terminaciones del DNI.
Febrero 2026

Los comprobantes tienen validez hasta el 12 de marzo.

PNC

  • Entre el 9 y el 13 de febrero, según el último número del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 20 de febrero, con pagos escalonados según número de DNI.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 27 de febrero.
Marzo 2026

La vigencia de las órdenes de pago son hasta el 10 de abril.

PNC

  • Del 9 al 13 de marzo, también según último número del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 20 de marzo.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 30 de marzo.
Abril 2026

Los comprobantes de pago valen hasta el 12 de mayo.

PNC

  • Entre el 10 y el 15 de abril, según último número de DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 10 al 23 de abril.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 24 al 30 de abril.
Mayo 2026

Con validez hasta el 10 de junio.

PNC

  • Entre el 11 y el 15 de mayo.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 11 al 21 de mayo, según el último número del DNI, empezando con el 0 y terminando con el 9.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 22 al 29 de mayo.
Junio 2026 – Primera cuota del aguinaldo

El plazo de validez llega hasta el 10 de julio.

PNC

  • Cobros del 8 al 12 de junio.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 22 de junio.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 29 de junio.
Julio 2026

Los pagos tienen validez hasta el 11 de agosto.

Pensiones No Contributivas

  • Entre el 8 y el 15 de julio, en base a la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 22 de julio.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 29 de julio.
Agosto 2026

La fecha límite para cobrar será el 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

  • Del 10 al 14 de agosto.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 10 al 24 de agosto.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 25 al 31 de agosto.
Septiembre 2026

La validez de las órdenes de pago se extenderán hasta el 9 de octubre.

PNC

  • Entre el 8 y el 14 de septiembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 21 de septiembre.

Jubilados que superan la mínima

  • Entre el 22 y el 28 de septiembre.
Octubre 2026

Se podrá cobrar hasta el 10 de noviembre.

PNC

  • Del 8 al 15 de octubre.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 8 al 22 de octubre.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 23 al 29 de octubre.
Noviembre 2026

Los pagos tendrán validez hasta el 10 de diciembre.

PNC

  • Del 9 al 13 de noviembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 24 al 30 de noviembre.
Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo

La fecha límite para cobrar será el 12 de enero de 2027.

PNC

  • Entre el 9 y el 11 de diciembre, según el último número del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • Del 9 al 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

  • Del 17 al 23 de diciembre.
