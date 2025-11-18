18 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo es el descuento en farmacias que Cuenta DNI mantiene durante noviembre 2025

Al estar bien planificada, esta oferta representa una oportunidad clave para usuarios que buscan maximizar sus devoluciones.

Por
Qué descuentos tiene Cuenta DNI en farmacias en el mes.

Qué descuentos tiene Cuenta DNI en farmacias en el mes.

  • Cuenta DNI ofrece un descuento en farmacias y perfumerías durante todos los miércoles y jueves del mes.
  • El beneficio solo aplica en comercios adheridos y requiere pagar con dinero en cuenta. No tiene tope de reintegro.
  • Además, hay descuentos del 30% para jóvenes, del 35% en carnicerías y del 40% en ferias, mercados y comercios universitarios, cada uno con distintos topes por persona.
  • Los topes semanales o por evento varían entre $6.000 y $8.000, según el rubro.

En noviembre de 2025, Cuenta DNI (la billetera digital del Banco Provincia) continúa ofreciendo uno de sus beneficios más atractivos para quienes realizan compras en farmacias y perfumerías. Se trata de una promoción que se activa en días específicos de la semana y que puede resultar especialmente beneficiosa para gastos altos en productos farmacéuticos o dermocosméticos.

La elección del canal adecuado puede representar miles de pesos adicionales al momento del vencimiento.
Este tipo de descuentos refleja la estrategia del banco por impulsar su app mediante incentivos concretos en rubros de alto uso, como el de salud personal. Además, al combinarlo con otros beneficios semanales, la billetera digital refuerza su valor como herramienta de consumo habitual. Para muchos usuarios, aprovechar estas jornadas significa redistribuir sus gastos para sacar el máximo provecho a sus compras.

Así funciona el descuento en farmacias de Cuenta DNI en noviembre 2025

Cuenta DNI
Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI, con aprobación inmediata y acreditación en un día.

Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI, con aprobación inmediata y acreditación en un día.

A lo largo de este mes, quienes utilicen Cuenta DNI podrán acceder a un 10% de descuento los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías que formen parte del programa.

Este beneficio no tiene límite de reintegro, aunque únicamente se aplicará cuando el pago se realice con dinero disponible en la cuenta. Además, los usuarios deberán no presentar demoras en el cumplimiento de sus obligaciones con el banco para poder acceder al descuento.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

  • Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

  • Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

  • Universidades:40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

  • Librerías:10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

  • Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

