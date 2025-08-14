Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla Esta lunación es como pulsar reset: te da la oportunidad de reconstruir desde cero, aunque eso signifique, por un momento, no saber dónde dejaste las piezas. Por







Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo, marcando un inicio radical que puede poner patas arriba tus rutinas, relaciones y prioridades. Un tránsito que promete limpieza, pero no sin antes desordenarte la vida antes de ordenarla.

El cielo de agosto 2025 trae un evento que los astrólogos llaman un “portal de reinicio”: el novilunio en el grado 0 del signo de la virgen, exacta con el astro solar también en ese mismo punto. Cuando un ciclo comienza en un grado tan inicial, la energía es cruda, potente y sin filtro.

Virgo, signo de la organización, la salud y el detalle, nos invita a replantear cómo administramos nuestro tiempo, nuestro cuerpo y hasta nuestras emociones. Pero ojo: antes de que todo encaje como un reloj suizo, esta lunación puede desatar caos temporal.

¿Por qué grado 0 es tan especial? En astrología, los grados iniciales son como un recién nacido: pura potencia, pero también inestabilidad. Este tránsito no solo inaugura un mes lunar, sino que puede abrir un capítulo totalmente nuevo en la casa astrológica donde cae Virgo en tu carta.

mujer luna nueva Signos más impactados con la Luna nueva en Virgo Virgo : reinicio vital; redefinición de identidad.

: reinicio vital; redefinición de identidad. Piscis : revisión profunda de vínculos y contratos.

: revisión profunda de vínculos y contratos. Géminis : cambios en la vida familiar o mudanzas.

: cambios en la vida familiar o mudanzas. Sagitario: ajustes drásticos en carrera y metas.

Cómo aprovecharla: Haz una limpieza física y digital.

Revisa tu agenda y elimina lo que no suma.

Plantea un nuevo hábito saludable, pero empieza pequeño.