14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla

Esta lunación es como pulsar reset: te da la oportunidad de reconstruir desde cero, aunque eso signifique, por un momento, no saber dónde dejaste las piezas.

Por
Este 23 de agosto

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo.

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo, marcando un inicio radical que puede poner patas arriba tus rutinas, relaciones y prioridades. Un tránsito que promete limpieza, pero no sin antes desordenarte la vida antes de ordenarla.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

El cielo de agosto 2025 trae un evento que los astrólogos llaman un “portal de reinicio”: el novilunio en el grado 0 del signo de la virgen, exacta con el astro solar también en ese mismo punto. Cuando un ciclo comienza en un grado tan inicial, la energía es cruda, potente y sin filtro.

Virgo, signo de la organización, la salud y el detalle, nos invita a replantear cómo administramos nuestro tiempo, nuestro cuerpo y hasta nuestras emociones. Pero ojo: antes de que todo encaje como un reloj suizo, esta lunación puede desatar caos temporal.

¿Por qué grado 0 es tan especial? En astrología, los grados iniciales son como un recién nacido: pura potencia, pero también inestabilidad. Este tránsito no solo inaugura un mes lunar, sino que puede abrir un capítulo totalmente nuevo en la casa astrológica donde cae Virgo en tu carta.

mujer luna nueva

Signos más impactados con la Luna nueva en Virgo

  • Virgo: reinicio vital; redefinición de identidad.
  • Piscis: revisión profunda de vínculos y contratos.
  • Géminis: cambios en la vida familiar o mudanzas.
  • Sagitario: ajustes drásticos en carrera y metas.

Cómo aprovecharla:

  • Haz una limpieza física y digital.
  • Revisa tu agenda y elimina lo que no suma.
  • Plantea un nuevo hábito saludable, pero empieza pequeño.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta semana el cielo ofrece un espectáculo único: Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer generando amores apasionados.

Cuidado: esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer puede desatar amores intensos y gastos descontrolados

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 13 de agosto

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.

Saturno y Neptuno en Aries: el golpe de realidad que todos los signos sentirán

Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto.

Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto

Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada

Hace 20 minutos
El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 37 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 1 hora
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 1 hora
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora