Incendio en Ezeiza: comienza el trabajo de los peritos en el Polo Industrial Spegazzini

La Justicia espera poder determinar qué fue lo que desató el fuego y la impactante explosión en el predio, que afectó a al menos 21 empresas. La investigación está a cargo de Florencia Belloc, titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°1 de Ezeiza.

Esperan determinar si hubo alguna responsabilidad civil.

Mientras continúa el fuego en el Polo Industrial Spegazzini en Ezeiza, que se incendió el viernes y afectó a 21 empresas, con pérdidas millonarias, los peritos de la Justicia inician su investigación este lunes para intentar determinar el origen del siniestro.

El intendente de Ezeiza, tras el incendio: "Hay cinco empresas que literalmente desaparecieron"

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se había visto demorada porque las llamas y el humo impedían el acceso de los peritos. Ahora, con el fuego controlado en la mayor parte del área, los especialistas podrán ingresar al lugar para realizar las pericias correspondientes.

Hasta el momento, se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Luego, el fuego se propagó a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. Tras la impresionante explosión de materiales químicos presentes en los galpones, se produjeron severos daños en las instalaciones e incluso en varias casas de la zona, ya que la onda expansiva tuvo un radio de 15 kilómetros.

Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participaron del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

Noticia en desarrollo.-

Quién fue el primer asesino serial en Argentina y cuál era la particularidad que lo hizo famoso

Quién fue el primer asesino serial en Argentina y cuál era la particularidad que lo hizo famoso

Asesinó de 6 tiros al novio de su ex delante de su hija de 10 años: se escapó y luego se entregó

Siguen los problemas en el tren Sarmiento tras el descarrilamiento: circula con demoras y cancelaciones

Se oficializó el aumento de colectivos en el AMBA: en qué líneas se aplica

Las ráfagas afectarán, con distinta intensidad, toda la Patagonia.
Alerta roja por vientos huracanados en la Patagonia: se esperan ráfagas de 140 km/h

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte en la radio: le dieron un botón antipánico

China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

La renovación de Magui Bravi coincidió con un momento emocional clave.

La impresionante transformación de Magui Bravi: su nuevo look es parecido al de una extranjera

La miniserie cuenta con ocho capítulos y ya está disponible en Netflix.
Misterio y giros inesperados: la imperdible miniserie de Netflix que es una locura

Desde su llegada al catálogo, esta serie se transformó en una de las propuestas más elegidas por los usuarios.
Tiene 6 capítulos de menos de media hora y está en Netflix: la serie perfecta

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

Elegir bien el canal de inversión puede significar una diferencia concreta en las ganancias del mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte en la radio: le dieron un botón antipánico

El intendente de Ezeiza, tras el incendio: "Hay cinco empresas que literalmente desaparecieron"

China Suárez confirmó que la relación con Mauro Icardi comenzó en 2021.

La China Suárez contó cómo y cuándo fue el primer encuentro con Mauro Icardi

El caso del primer asesino en serie del país, ampliamente recordado hasta la actualidad

Quién fue el primer asesino serial en Argentina y cuál era la particularidad que lo hizo famoso

