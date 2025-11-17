Incendio en Ezeiza: comienza el trabajo de los peritos en el Polo Industrial Spegazzini La Justicia espera poder determinar qué fue lo que desató el fuego y la impactante explosión en el predio, que afectó a al menos 21 empresas. La investigación está a cargo de Florencia Belloc, titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°1 de Ezeiza. Por







Esperan determinar si hubo alguna responsabilidad civil.

Mientras continúa el fuego en el Polo Industrial Spegazzini en Ezeiza, que se incendió el viernes y afectó a 21 empresas, con pérdidas millonarias, los peritos de la Justicia inician su investigación este lunes para intentar determinar el origen del siniestro.

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se había visto demorada porque las llamas y el humo impedían el acceso de los peritos. Ahora, con el fuego controlado en la mayor parte del área, los especialistas podrán ingresar al lugar para realizar las pericias correspondientes.

Hasta el momento, se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Luego, el fuego se propagó a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. Tras la impresionante explosión de materiales químicos presentes en los galpones, se produjeron severos daños en las instalaciones e incluso en varias casas de la zona, ya que la onda expansiva tuvo un radio de 15 kilómetros.

Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participaron del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.