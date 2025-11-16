Horóscopo de hoy, lunes 17 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

(21 de marzo al 20 de abril)

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tus padres te dieron una buena enseñanza y eso puedes verlo en las cosas que has conseguido en la vida, pero hay lecciones de vida que has estado olvidando.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor, es muy probable que hoy quiera conversar contigo sobre esto.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No es bueno proyectar las frustraciones que tienes en los demás, en especial en aquellos que te aman y que harían todo porque estés bien.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Necesitas tomar más consciencia con las cosas que dices a otros, es probable que el día de hoy hieras los sentimientos de alguien que está en tu mundo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Un hombre con mucha sabiduría te entregará un consejo muy importante para tu carrera y será de mucha utilidad para lo que comenzarás a vivir en ella.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es probable que veas a alguien en la calle o en algún lugar público y que capte tu atención, debes intentar conocerle o hablarle, podría ser que se encuentre buscando a alguien igual que tú.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás pasando por una buen época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Siempre es bueno comenzar de nuevo, no tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con tus amigos, el ambiente será extraordinario. Reserva tiempo para estar con ellos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tenderás a tomarte las reacciones de los demás de forma muy personal.