16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 17 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 17 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tus padres te dieron una buena enseñanza y eso puedes verlo en las cosas que has conseguido en la vida, pero hay lecciones de vida que has estado olvidando.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor, es muy probable que hoy quiera conversar contigo sobre esto.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No es bueno proyectar las frustraciones que tienes en los demás, en especial en aquellos que te aman y que harían todo porque estés bien.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Necesitas tomar más consciencia con las cosas que dices a otros, es probable que el día de hoy hieras los sentimientos de alguien que está en tu mundo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Un hombre con mucha sabiduría te entregará un consejo muy importante para tu carrera y será de mucha utilidad para lo que comenzarás a vivir en ella.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es probable que veas a alguien en la calle o en algún lugar público y que capte tu atención, debes intentar conocerle o hablarle, podría ser que se encuentre buscando a alguien igual que tú.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás pasando por una buen época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Siempre es bueno comenzar de nuevo, no tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con tus amigos, el ambiente será extraordinario. Reserva tiempo para estar con ellos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tenderás a tomarte las reacciones de los demás de forma muy personal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 15 de noviembre

El novilunio nos invita a mirar de frente lo que necesita transformarse para seguir creciendo. 

Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre

Rating Cero

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Hace 27 minutos
Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Hace 35 minutos
Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Hace 50 minutos
Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

Hace 55 minutos
El partido terminó en escándalo.

Trompadas, patadas y represión a los jugadores; Deportivo Madryn-Morón terminó en batalla campal:

Hace 57 minutos