23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Walas, después de su paso por MasterChef: "Ahora todos me piden que les cocine algo"

En un extenso diálogo con Andrea Rincón y Juan Amorín en TVR, el programa que conducen por C5N, el líder de la mítica banda de punk nacional Massacre contó quiénes son los otros participantes del reality de cocina con los que generó una amistad. "Tenemos un grupo de Whatsapp en el que organizamos asados. Fuimos al cumpleaños del Turco y después a un boliche", confió.

Por

"Me llevo muy bien con Andy Chango, porque somos los existencialistas. Me llevo muy bien con la Reini y hablamos de cosas frívolas y fashion. Maxi López es un genio total", contó Walas, lider de Massacre, sobre su paso por MasterChef.

Guillermo Cidade, más conocido como Walas y lider de la mítica banda de punk nacional Massacre, recordó su paso por MasterChef, uno de los programas televisivos más vistos y en el que diferentes figuras del espectáculo, deporte y la cultura participan de una competición culinaria. El cantante fue el quinto eliminado del reality show, pero se convirtió en uno de los favoritos por su carisma único y la extravagancia de sus platos. "Ahora, todos me piden que les cocine algo", contó.

La actriz dejó ver señales de un nuevo romance sin confirmarlo abiertamente.
Te puede interesar:

Se separó por una infidelidad y ahora estaría en pareja: de qué famosa se trata

En un extenso diálogo en TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín por la pantalla de C5N, Walas destacó su paso por MasterChef como una etapa muy divertida, a pesar de que no tenía ningún conocimiento por la cocina. No solo aseguró que cosechó un gran vínculo con todos los participantes, con quienes se reúne todas las semanas para compartir charlas y cenas. Además, confesó quienes fueron los otros participantes con los que más afinidad tuvo.

"Tenemos un grupo de Whatsapp en el que organizamos asados. Ayer fuimos al cumpleaños del Turco Husaín y después nos fuimos a un boliche. Me llevo muy bien con Andy Chango, porque somos los existencialistas. Me llevo muy bien con la Reini y hablamos de cosas frívolas y fashion. Maxi López es un genio total", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1992409090350530947&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, el lider de Massacre se refirió a la banda Oasis, después de su visita al país sucedida la semana anterior. "Después de Nirvana, los Oasis son los últimos en mantener la llama viva del rock mundial", aseguró Walas. Luego, explicó el método de su éxito musical: "Tienen la fórmula pop perfecta, pero con guitarras rollingas".

Además, Walas se refirió a la euforia que vivieron los hermanos británicos con sus fanáticos argentinos. "Es real que somos el público más cálido, celebrador y compartidor con el artista. No por nada ACDC grabó su disco en Argentina. Nos eligió por encima de Inglaterra, Estados Unidos y Australia, de donde son ellos", dijo.

Sin embargo, Walas aseguró que el público argentino ha cambiado. Él, quien brilló en los años '90 y hasta fue telonero con Massacre de grandes bandas internacionales, como Ramones y Guns N' Roses, observó de primera mano esa transformación y explicó la razón.

"Todo cambió con el tristemente episodio de Cromañón", sostuvo sobre la tragedia en la que murieron 194 personas en un recital de Callejeros, en el año 2004. "Cambiaron los horarios, la seguridad y las normas. Con eso, el público cambió", cerró Walas en su visita a TVR de este sábado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

Resultados del Loto Plus del sábado 22 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3833 del sábado 22 de noviembre de 2025

Los detenidos por el crimen de Zoe en Tucumán

Investigan una venganza mafiosa detrás del crimen de la nena asesinada en Tucumán

Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, es acusado de haber cometido el delito de homicidio en grado de tentativa.

Se entregó el joven que le pegó una patada en la cabeza a otro en una cancha de fútbol en Merlo

Algunas personas sienten presión social al enfrentar los rituales navideños.

Por qué hay personas que no les gusta festejar la Navidad: esto dice la psicología

Rating Cero

play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

El disco de María Becerra es una búsqueda íntima y un proceso de catarsis.
play

"Convertiste en arte lo que tanto te dolió": el mensaje de Tini Stoessel para María Becerra por Quimera

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La cercanía entre las famosas había generado numerosos videos virales y debates en redes sociales.

"Canalizo mucha energía a través de mis manos": Ariana Grande aclaró su vínculo con Cynthia Erivo

Romina Uhrig celebró los 15 años de su hija Mía 

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Alfa y L-Gante en la fiesta de 15 de la hija de Romina Uhrig

La mediática mostró una foto impactante de una quemadura que sufrió en el rodaje.

En el rodaje: la China Suárez mostró la fuerte quemadura que sufrió en su cuerpo

últimas noticias

El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers.

Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral

Hace 1 hora
Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

Hace 1 hora
play

Julieta Bal en Right Now: "La vida no tenía sentido hasta que llegué a las constelaciones"

Hace 1 hora
La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel en contra de Betssy Chávez por el delito de rebelión. La pena se acortaría si se le condena por conspiración.

La Justicia de Perú ordenó la captura internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez

Hace 1 hora
play

Walas, después de su paso por MasterChef: "Ahora todos me piden que les cocine algo"

Hace 2 horas