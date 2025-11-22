Walas, después de su paso por MasterChef: "Ahora todos me piden que les cocine algo" En un extenso diálogo con Andrea Rincón y Juan Amorín en TVR, el programa que conducen por C5N, el líder de la mítica banda de punk nacional Massacre contó quiénes son los otros participantes del reality de cocina con los que generó una amistad. "Tenemos un grupo de Whatsapp en el que organizamos asados. Fuimos al cumpleaños del Turco y después a un boliche", confió. Por







Guillermo Cidade, más conocido como Walas y lider de la mítica banda de punk nacional Massacre, recordó su paso por MasterChef, uno de los programas televisivos más vistos y en el que diferentes figuras del espectáculo, deporte y la cultura participan de una competición culinaria. El cantante fue el quinto eliminado del reality show, pero se convirtió en uno de los favoritos por su carisma único y la extravagancia de sus platos. "Ahora, todos me piden que les cocine algo", contó.

En un extenso diálogo en TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín por la pantalla de C5N, Walas destacó su paso por MasterChef como una etapa muy divertida, a pesar de que no tenía ningún conocimiento por la cocina. No solo aseguró que cosechó un gran vínculo con todos los participantes, con quienes se reúne todas las semanas para compartir charlas y cenas. Además, confesó quienes fueron los otros participantes con los que más afinidad tuvo.

"Tenemos un grupo de Whatsapp en el que organizamos asados. Ayer fuimos al cumpleaños del Turco Husaín y después nos fuimos a un boliche. Me llevo muy bien con Andy Chango, porque somos los existencialistas. Me llevo muy bien con la Reini y hablamos de cosas frívolas y fashion. Maxi López es un genio total", dijo.

Walas de Massacre cuenta sus anécdotas con artistas internacionales.



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/MSr4zDB2bn — C5N (@C5N) November 23, 2025 Por otro lado, el lider de Massacre se refirió a la banda Oasis, después de su visita al país sucedida la semana anterior. "Después de Nirvana, los Oasis son los últimos en mantener la llama viva del rock mundial", aseguró Walas. Luego, explicó el método de su éxito musical: "Tienen la fórmula pop perfecta, pero con guitarras rollingas".

Además, Walas se refirió a la euforia que vivieron los hermanos británicos con sus fanáticos argentinos. "Es real que somos el público más cálido, celebrador y compartidor con el artista. No por nada ACDC grabó su disco en Argentina. Nos eligió por encima de Inglaterra, Estados Unidos y Australia, de donde son ellos", dijo.