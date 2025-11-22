Según trascendió, hay miradas cómplices y gestos que dejan evidencia la fuerte tensión sexual que existe entre estos dos concursantes.

MasterChef Celebrity (Telefe) no solo sirve platos. También cocina romances, tensiones y vínculos inesperados entre largas horas de ensayo, convivencia y charlas detrás de cámara. Y esta temporada, donde varios concursantes están solteros, ya empezó a levantar temperatura.

Entre risas, nervios, cruces y guiños fuera del set, comenzaron a surgir rumores fuertes. ¿El dúo inesperado? Evangelina Anderson e Ian Lucas.

La versión explotó en Gossip (Net TV), donde lanzaron una información que, si se confirma, podría convertirse en LA bomba del año. La panelista Esthercita fue directa y sin filtros: aseguró que entre la modelo y el joven youtuber hay más que buena onda. “Hay química, hay tensión sexual… están a nada del coito” , tiró sin anestesia, encendiendo la mesa y a todos los televidentes.

Aunque frente a cámara no se los vio demasiado juntos, la periodista contó que fuera del set se cruzan miradas, gestos cómplices y que incluso hay movimientos sospechosos en redes sociales.

“ Yo vi un flirteo. Él, desde que entró a MasterChef, dijo ‘Qué bomba Eva Anderson’. Le quiere dar a toda costa. Es joven, soltero y lindo: 26 años. Ella tiene 42. Casi dos décadas, pero la química no pregunta edades”, remató.

Según Esthercita, Ian ya estaba “enamorado televisivamente” de ella desde hace años: “La veía en el Bailando, siempre dijo que era una bomba. Yo no sé si llegaron a segunda base, pero la gente del set asegura que hay mucha onda”.

Evangelina Anderson y la mediática separación de Martín Demichelis

La versión que vincula a Evangelina Anderson con Ian Lucas tomó aún más fuerza cuando se volvió a poner sobre la mesa el momento personal que atraviesa la modelo. Evangelina confirmó su separación de Martín Demichelis en agosto de 2025, tras 18 años de relación.

Ella misma explicó que la ruptura se dio en buenos términos, que mantienen una relación cordial y que su prioridad absoluta son sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. Incluso reveló que ya comenzaron los trámites de divorcio.

Durante aquellos días, surgieron versiones sobre una supuesta infidelidad, pero Evangelina fue tajante al descartar cualquier tercero en discordia. Prefirió no entrar en detalles “porque hay una familia”, aunque dejó claro que la decisión ya estaba tomada desde hacía tiempo.

En paralelo, un gesto llamó la atención de todos: se borró un tatuaje que tenía relacionado con Demichelis, lo que muchos interpretaron como una señal simbólica de cierre definitivo a esa etapa de su vida.

En redes sociales también dejó mensajes que dieron que hablar. Compartió una reflexión dirigida a sus hijos en la que habló de humildad, dignidad y amor, palabras que muchos seguidores interpretaron como un guiño a su nueva etapa personal, más enfocada en la tranquilidad emocional y en reconstruir su día a día lejos del escándalo.