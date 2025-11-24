IR A
Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

El reality de cocina fue escenario de un inesperado altercado entre la periodista deportiva y el integrante del jurado. ¿Qué se dijeron?

Damián Betular / Sofi Martínez

El reality de cocina "MasterChef Celebrity" se reafirmó como un ciclo altamente competitivo, generando inesperados momentos de tensión y cruces entre sus participantes, producto de la intensa presión de los desafíos culinarios. Este domingo, el programa de Telefe fue escenario de un picante intercambio entre la periodista deportiva Sofi Martínez y el integrante del jurado Damián Betular.

Walas, después de su paso por MasterChef: "Ahora todos me piden que les cocine algo"

Martínez es una de las concursantes de quienes menos se espera una pérdida de la compostura. Sin embargo, su paciencia llegó al límite durante una escena en la que el pastelero intentaba asistir al actor Miguel Ángel Rodríguez, quien se mostraba superado por la exigencia de la prueba.

La tensión se elevó cuando Betular intentaba guiar a Rodríguez diciéndole: "No, no, calmate un poco, apretale los bordes". En ese momento, Martínez interrumpió la dinámica para preguntar al jurado: "¿Está bien este plato?". La consulta provocó una reacción enérgica en Betular, quien, con su habitual tono humorístico, le respondió: "¡Estamos con problemas peores que un plato, por favor!".

Rodríguez secundó al jurado, señalando en broma que la periodista quería "ayuda, receta, todo". Sofi Martínez deslizó entonces que el actor no estaba teniendo "una buena noche". Acto seguido, Betular elevó el tono de la broma, lanzándole a la periodista: "Después te hacés la buena... ¡cómo me molestan las falsas buenas!".

La concursante, entrando en el juego de la provocación, respondió de forma inesperada y directa: "¿Por qué no se van bien a lavar el ort...?". La exclamación generó un momento de sorpresa en el estudio, que fue seguido por la celebración del propio jurado, quien apreció que la comunicadora hubiese reaccionado de forma "genuina" a la provocación.

Cabe destacar que el momento, visiblemente "cargado de tensión", fue parte del particular "humor que se maneja en las cocinas de MasterChef Celebrity". Como era de esperarse, el cruce no tardó en trascender en las redes sociales una vez emitido, generando una gran cantidad de comentarios y trending topics entre los televidentes.

