Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

La cantante será parte del elenco de la secuela de la película junto a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, que se estrenará en mayo de 2026.

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

La cantante Lady Gaga se suma al elenco de la secuela de El diablo se viste a la moda, según anunció el semanario estadounidense de cine Variety.

La intérprete de The Dead Dance será otra de las protagonistas del nuevo film, cuyas grabaciones empezaron el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Gaga fue vista por sus seguidores en Milán, en medio del rodaje de una de las escenas de la historia de Miranda Priestly (Streep) en medio del retroceso de las revistas tradicionales y la competencia con Emily Blunt, ahora ejecutiva de un grupo de lujo y Anne Hathaway.

El diablo viste a la moda (también conocida como The devil wears Prada, en inglés) es una película estadounidense de comedia dramática estrenada en 2006, dirigida por David Frankel y basada en la novela homónima de la escritora y periodista Lauren Weisberger. Fue un éxito de taquilla que recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

