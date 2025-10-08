Se filtró quién sería la primera eliminada del MasterChef Celebrity: "Se la vio llorando" El ciclo, que iniciará la semana próxima en Telefe, y tiene a su equipo confirmado, ya tendría el nombre de la primera famosa que queda afuera. “Está muy triste”, indicaron.







Se filtró quién sería la primera eliminada del MasterChef Celebrity Telefe

El ciclo MasterChef Celebrity aún no inició y ya se filtró el nombre de la primera persona eliminada de la competencia el cual sorprendió a las redes sociales, quienes no tardaron en escribirle, ya que había renunciado a su trabajo para participar del programa. “Está muy triste”, indicó.

Marixa Balli, quien se fue de LAM para pasar a Telefe habría sido la primera en quedar afuera: "La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación. Está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu. Siente que arriesgo yéndose y ahora se quedó sin nada".

"Me cuentan que el viernes Marixa tuvo un entredicho con uno de los jurados, sé todo el cuento, pero obviamente no voy a spoilear. La devolución de un jurado básicamente le molestó y se lo dijo", indicó La Criti Ok.

MasterChef Redes sociales

Y agregó: "Una de las pelotas de Telefe me dijo que se fue llorando, pero Marixa me dijo 'Angelito, ya sabés que no me voy a poner a llorar por cualquier cosa, pero si me molestó'. Ahora parece que hubo otro episodio y una productora de Telefe me dice 'Marixa hoy salió llorando y re caliente, con delantal negro', espero que no sea la primera en caer".

De todas maneas, la primera persona en salir se conocerá a partir de la semana próxima, ya que el ciclo inicia el 14 de octubre al finalizar La Voz Argentina con la conducción de Nico Occhiato para ser Wanda Nara quien vuelva a ocupar el prime time.