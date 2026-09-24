Xiaomi desafía a Apple y Samsung con el 18 Pro y Pro Max: cuáles son sus características La compañía china presentó sus nuevos smartphones de alta gama, con cámaras de 200 MP desarrolladas junto a Leica, pantallas de gran calidad y baterías de alta capacidad. Por Agregar C5N en









Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max, los nuevos smartphones premium. Web

Xiaomi presentó el 18 Pro y el 18 Pro Max en China, con una propuesta orientada al segmento premium que combina cámaras de 200 MP, una segunda pantalla en la parte posterior y baterías de hasta 8.500 mAh. La compañía apunta así a reforzar su presencia frente a los principales fabricantes del mercado.

Los dos smartphones conservan una de las características más particulares de la nueva generación: una pantalla OLED secundaria ubicada en la parte trasera. El 18 Pro incorpora un panel de 2,7 pulgadas, mientras que el Pro Max suma uno de 2,9 pulgadas, con funciones que incluyen notificaciones, controles y la posibilidad de tomar selfies con las cámaras principales.

Los nuevos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max apuestan por la doble pantalla. Web En el apartado fotográfico, Xiaomi apostó por un sistema desarrollado junto a Leica que incluye dos sensores de 200 MP: uno principal y otro teleobjetivo periscópico. A ellos se suma una cámara ultra gran angular de 50 MP, mientras que el sistema permite alcanzar un zoom óptico de 3,2 aumentos.

La autonomía también ocupa un lugar central en la nueva generación. El Xiaomi 18 Pro cuenta con una batería de 7.000 mAh, mientras que el Pro Max llega a 8.500 mAh. Ambos modelos admiten carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, con una configuración destinada a reducir los tiempos de espera.

Los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max llegan con cámaras de 200 MP. Web Xiaomi 18 Pro y Pro Max: características y diferencias Los dos modelos comparten buena parte de su propuesta, aunque existen diferencias vinculadas con el tamaño de pantalla, la capacidad de la batería y el procesador. El 18 Pro tiene un panel OLED de 6,4 pulgadas, mientras que el Pro Max aumenta la superficie hasta las 6,9 pulgadas. Ambos ofrecen una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits.

Xiaomi 18 Pro: pantalla de 6,4 pulgadas, batería de 7.000 mAh y Snapdragon 8 Elite Gen 6.

pantalla de 6,4 pulgadas, batería de 7.000 mAh y Snapdragon 8 Elite Gen 6. Xiaomi 18 Pro Max: pantalla de 6,9 pulgadas, batería de 8.500 mAh y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

pantalla de 6,9 pulgadas, batería de 8.500 mAh y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cámaras: ambos incorporan un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP.

ambos incorporan un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP. Pantalla trasera: 2,7 pulgadas en el Pro y 2,9 pulgadas en el Pro Max.

2,7 pulgadas en el Pro y 2,9 pulgadas en el Pro Max. Memoria: ambos cuentan con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max se destacan por su gran batería. Web Cuánto cuestan los nuevos celulares de Xiaomi Mientras aguardamos su llegada a Argentina los próximos meses, los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max comenzaron su comercialización en China. El 18 Pro parte de 5.999 yuanes (unos u$s 894), mientras que el 18 Pro Max tiene un precio base de 6.999 yuanes (unos u$s 1.043). Las distintas configuraciones de memoria y almacenamiento elevan el valor final. Los valores expresados en dólares corresponden a una conversión aproximada del precio en yuanes, por lo que no representan necesariamente el precio que tendrán los equipos cuando lleguen a otros mercados. La compañía también prevé la llegada de la nueva generación a mercados internacionales, aunque los precios y las fechas de disponibilidad dependerán de cada país.