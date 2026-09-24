24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Xiaomi desafía a Apple y Samsung con el 18 Pro y Pro Max: cuáles son sus características

La compañía china presentó sus nuevos smartphones de alta gama, con cámaras de 200 MP desarrolladas junto a Leica, pantallas de gran calidad y baterías de alta capacidad.

Por
Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max, los nuevos smartphones premium.

Web

Xiaomi presentó el 18 Pro y el 18 Pro Max en China, con una propuesta orientada al segmento premium que combina cámaras de 200 MP, una segunda pantalla en la parte posterior y baterías de hasta 8.500 mAh. La compañía apunta así a reforzar su presencia frente a los principales fabricantes del mercado.

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.
Te puede interesar:

Xi Jinping le advirtió a Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Los dos smartphones conservan una de las características más particulares de la nueva generación: una pantalla OLED secundaria ubicada en la parte trasera. El 18 Pro incorpora un panel de 2,7 pulgadas, mientras que el Pro Max suma uno de 2,9 pulgadas, con funciones que incluyen notificaciones, controles y la posibilidad de tomar selfies con las cámaras principales.

Los nuevos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max apuestan por la doble pantalla.

Los nuevos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max apuestan por la doble pantalla.

En el apartado fotográfico, Xiaomi apostó por un sistema desarrollado junto a Leica que incluye dos sensores de 200 MP: uno principal y otro teleobjetivo periscópico. A ellos se suma una cámara ultra gran angular de 50 MP, mientras que el sistema permite alcanzar un zoom óptico de 3,2 aumentos.

La autonomía también ocupa un lugar central en la nueva generación. El Xiaomi 18 Pro cuenta con una batería de 7.000 mAh, mientras que el Pro Max llega a 8.500 mAh. Ambos modelos admiten carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, con una configuración destinada a reducir los tiempos de espera.

Los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max llegan con cámaras de 200 MP.

Los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max llegan con cámaras de 200 MP.

Xiaomi 18 Pro y Pro Max: características y diferencias

Los dos modelos comparten buena parte de su propuesta, aunque existen diferencias vinculadas con el tamaño de pantalla, la capacidad de la batería y el procesador. El 18 Pro tiene un panel OLED de 6,4 pulgadas, mientras que el Pro Max aumenta la superficie hasta las 6,9 pulgadas. Ambos ofrecen una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits.

  • Xiaomi 18 Pro: pantalla de 6,4 pulgadas, batería de 7.000 mAh y Snapdragon 8 Elite Gen 6.
  • Xiaomi 18 Pro Max: pantalla de 6,9 pulgadas, batería de 8.500 mAh y Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
  • Cámaras: ambos incorporan un sensor principal de 200 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP.
  • Pantalla trasera: 2,7 pulgadas en el Pro y 2,9 pulgadas en el Pro Max.
  • Memoria: ambos cuentan con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.
    Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max se destacan por su gran batería.

    Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max se destacan por su gran batería.

Cuánto cuestan los nuevos celulares de Xiaomi

Mientras aguardamos su llegada a Argentina los próximos meses, los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max comenzaron su comercialización en China. El 18 Pro parte de 5.999 yuanes (unos u$s 894), mientras que el 18 Pro Max tiene un precio base de 6.999 yuanes (unos u$s 1.043). Las distintas configuraciones de memoria y almacenamiento elevan el valor final.

Los valores expresados en dólares corresponden a una conversión aproximada del precio en yuanes, por lo que no representan necesariamente el precio que tendrán los equipos cuando lleguen a otros mercados. La compañía también prevé la llegada de la nueva generación a mercados internacionales, aunque los precios y las fechas de disponibilidad dependerán de cada país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los primeros mandatarios de China y EEUU junto a sus esposas.

Trump recibió a Xi Jinping en su primera visita oficial a EEUU en más de una década

El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta, pero logró mantenerse a flote y llegar a puerto.

Impactante video: un carguero chocó contra un pesquero chino en el estrecho de Singapur

El embajador Wang Wei reafirmó la posición de Beijing durante un acto en Buenos Aires. 

China ratificó su apoyo al reclamo de Argentina por la soberanía de las Malvinas

Mark Zuckerberg con su Muse Charm.

Meta lanzó un dispositivo similar a los Tamagotchis para fomentar el uso de su inteligencia artificial

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de Iphone a partir de noviembre. 

WhatsApp: en qué celulares dejará de funcionar la aplicación y a partir de cuándo

El plan comenzó con escuelas rurales de seis provincias argentinas. 

El Gobierno comenzó a conectar escuelas rurales con internet satelital de Starlink

Rating Cero

Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

Pampita protagonizó un blooper con la China Suárez. 

La inesperada reacción de Pampita tras compartir por error un posteo de la China Suárez

Yuyito González y Guillermo Coppola  estuvieron juntos cuatro años  y tuvieron una hija. 
play

Yuyito González destrozó la biopic de Guillermo Coppola: "La primera temporada fue horrible"

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Aunque terminar su relación hace décadas, siguen dando que hablar.

Matías Alé se hartó de Graciela Alfano y le dijo de todo: "Dice que parezco su tío, que la usé"

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

últimas noticias

Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje.

Caso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

Hace 16 minutos
Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max, los nuevos smartphones premium.

Xiaomi desafía a Apple y Samsung con el 18 Pro y Pro Max: cuáles son sus características

Hace 21 minutos
Caras nuevas y viejos conocidos en el primer 11 de la Selección post Mundial.

Scaloni probó el primer 11 post Mundial: recambio generacional y prueba ante Bolivia

Hace 59 minutos
Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

Hace 1 hora
Pampita protagonizó un blooper con la China Suárez. 

La inesperada reacción de Pampita tras compartir por error un posteo de la China Suárez

Hace 1 hora