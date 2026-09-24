24 de septiembre de 2026 Inicio
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Xi Jinping le advirtió a Donald Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Tras los pedidos de Anthropic y OpenAI, el presidente de China consideró que "hay mucho margen" para colaborar con Estados Unidos y definió que ambos países son "naciones líderes en inteligencia artificial".

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Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su par chino, Xi Jinping, y tras su reunión brindaron una conferencia de prensa donde el mandatario de China le indicó al empresario republicano que tienen la responsabilidad de mantener el desarrollo de la inteligencia artificial "bajo control humano".

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Las empresas que lanzaron Claude y ChatGPT, Anthropic y OpenAI respectivamente, habían reiterado este miércoles su pedido de regulaciones globales ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El CEO de OpenAI, Sam Altman, había pedido en X que sea Estados Unidos quien lidere el "esfuerzo mundial" para gestionar el desarrollo de la IA.

Xi Jinping con la primera dama china, Peng Liyuan, y Donald Trump con la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Xi Jinping con la primera dama china, Peng Liyuan, y Donald Trump con la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Xi Jingping consideró este jueves que "hay mucho margen" para colaborar con Estados Unidos y definió que ambos países son "naciones líderes en inteligencia artificial". "Debemos asegurarnos de que siempre esté bajo control humano y sirva al pueblo", señaló el secretario general del Partido Comunista de China.

Mientras que Trump confirmó que el desarrollo seguro de la IA fue un tema de conversación durante su reunión y afirmó que las decisiones que tomen Estados Unidos y China sobre estos temas pueden ayudar a "promover la paz durante las próximas décadas".

La importancia del diálogo entre Estados Unidos y China

El presidente estadounidense aseguró que lograron “enormes avances en los problemas que afectan a los dos países” y destacó la creación de una junta de comercio bilateral. “Es una prueba de que estamos fomentando una relación comercial más equilibrada”, señaló el republicano.

El presidente chino reconoció que ambos países son "diferentes", pero remarcó que a través del diálogo “podemos entendernos mejor, buscar puntos en común y generar confianza”.

Sobre el cierre de su discurso, Xi Jinping planteó que ambos países deben “mantener una postura de no conflicto”. “Saldremos ganando con la cooperación y perderemos en el conflicto”, apuntó el mandatario comunista.

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