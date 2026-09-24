24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno comenzó a conectar escuelas rurales con internet satelital de Starlink: en qué provincias están

Según comunicó el ministerio de Capital Humano, la primera etapa alcanzó a establecimientos públicos de cinco provincias y forma parte de un plan que prevé llevar conectividad de alta velocidad a 6.000 escuelas de todo el país.

Por
El plan comenzó con escuelas rurales de seis provincias argentinas. 

El plan comenzó con escuelas rurales de seis provincias argentinas. 

El Gobierno nacional puso en funcionamiento las primeras antenas de internet satelital de alta velocidad provistas por Starlink en escuelas rurales, como parte del plan federal “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”. La iniciativa busca ampliar el acceso a internet en comunidades educativas ubicadas en zonas aisladas o con dificultades de conexión.

Meta anunció cuando lllegaran al público sus nuevas gafas VR.
Te puede interesar:

Meta presentó sus nuevas gafas de realidad virtual: pesan apenas 100 gramos y su precio sorprende

El programa es coordinado por el Ministerio de Capital Humano y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y contempla un convenio para llevar conectividad a 6.000 escuelas públicas de todo el país. El objetivo es mejorar las condiciones para la alfabetización digital y reducir las diferencias de acceso a herramientas tecnológicas entre establecimientos urbanos y rurales.

El inicio de esta primera etapa fue anunciado durante una videoconferencia de la que participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el representante de Starlink, Juan David Vélez.

En qué escuelas argentinas se instalaron las antenas de internet de alta velocidad de Starlink

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el impacto que puede tener una conexión estable y de alta velocidad en las actividades educativas. La disponibilidad del servicio permitirá desarrollar talleres de computación, proyectos de radio escolar y transmisiones por streaming que, debido a las dificultades de conectividad, hasta ahora resultaban limitadas o directamente inviables en algunos establecimientos.

Las primeras antenas fueron instaladas en escuelas primarias públicas ubicadas en zonas rurales de Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. En Chaco, el servicio comenzó en la Escuela de Educación Primaria Nº 529 de Tres Isletas, mientras que en Entre Ríos alcanzó a la Escuela Primaria Nº 31 “Gabriela Mistral”, del departamento de Islas del Ibicuy.

También fueron incluidas la Escuela Primaria Provincial Nº 50 “Monseñor Juan Cagliero”, ubicada en la guarnición de Rospentek, Santa Cruz; la Escuela Nº 126 “Miguel de Azcuénaga”, del Paraje El Caramelo, Santa Fe; y la Escuela Nº 234 “Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino”, situada en la comuna rural de Yucumanita, Tucumán. El despliegue continuará con nuevas instituciones hasta alcanzar las 6.000 previstas.

Noticias relacionadas

Ubisoft pretende concentrar sus esfuerzos en los usuarios que decidan continuar jugando.

Una empresa premiará a todos los usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento: los detalles

Sam Altman, CEO de OpenAI.

"Los peligros son reales e inminentes": ante la ONU, Anthropic y OpenAI pidieron supervisión estatal para la IA

Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS.

Competencia intensa: Samsung le copia una función que los iPhone tienen hace rato

El servicio de internet satelital de SpaceX dio marcha atrás.

Starlink dio marcha atrás y restableció la velocidad plena en sus planes residenciales

OpenAI es la compañía que lanzó ChatGPT.

OpenAI pidió que Estados Unidos lidere un esfuerzo mundial por fijar estándares de seguridad para la IA

Meta confirmó los cambios de las políticas de seguridad de Whatsapp.

WhatsApp anunció el reemplazo del PIN de seis dígitos por contraseñas más complejas

Rating Cero

Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Salió a la luz la razón por la que la empresaria insultó a la periodista.

Se filtró el verdadero motivo detrás del enojo de Wanda Nara contra Karina Iavícoli

La falta de autorización en el sitio que eligieron obligó a suspender el proyecto antes de que pudiera concretarse.

Levantaron un programa conducido por una figura: el motivo por el que no lo habilitaron

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.

La fuerte crítica a Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano: "Se cree que..."

últimas noticias

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y vuelve a Diputados

Hace 11 minutos
Un momento complejo sacudió a una reconocida pareja.

Ella es modelo, él exfutbolista, están hace 9 años juntos y confesaron un duro momento que vivieron en la pareja

Hace 43 minutos
play
El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

Hace 49 minutos
La pobreza escaló a 32,3% en el primer semestre de 2026.

La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026 y rompió la caída de los últimos dos años

Hace 50 minutos
La hija del exfutbolista de la Selección Argentina junto a su novio.

Estafa y aislamiento familia: apuntan contra el novio de Charlotte Caniggia

Hace 1 hora