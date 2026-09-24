El Gobierno comenzó a conectar escuelas rurales con internet satelital de Starlink: en qué provincias están Según comunicó el ministerio de Capital Humano, la primera etapa alcanzó a establecimientos públicos de cinco provincias y forma parte de un plan que prevé llevar conectividad de alta velocidad a 6.000 escuelas de todo el país. Por Agregar C5N en









El plan comenzó con escuelas rurales de seis provincias argentinas.

El Gobierno nacional puso en funcionamiento las primeras antenas de internet satelital de alta velocidad provistas por Starlink en escuelas rurales, como parte del plan federal “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”. La iniciativa busca ampliar el acceso a internet en comunidades educativas ubicadas en zonas aisladas o con dificultades de conexión.

El programa es coordinado por el Ministerio de Capital Humano y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y contempla un convenio para llevar conectividad a 6.000 escuelas públicas de todo el país. El objetivo es mejorar las condiciones para la alfabetización digital y reducir las diferencias de acceso a herramientas tecnológicas entre establecimientos urbanos y rurales.

El inicio de esta primera etapa fue anunciado durante una videoconferencia de la que participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el representante de Starlink, Juan David Vélez.

En qué escuelas argentinas se instalaron las antenas de internet de alta velocidad de Starlink Durante el encuentro, las autoridades destacaron el impacto que puede tener una conexión estable y de alta velocidad en las actividades educativas. La disponibilidad del servicio permitirá desarrollar talleres de computación, proyectos de radio escolar y transmisiones por streaming que, debido a las dificultades de conectividad, hasta ahora resultaban limitadas o directamente inviables en algunos establecimientos.

Las primeras antenas fueron instaladas en escuelas primarias públicas ubicadas en zonas rurales de Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. En Chaco, el servicio comenzó en la Escuela de Educación Primaria Nº 529 de Tres Isletas, mientras que en Entre Ríos alcanzó a la Escuela Primaria Nº 31 “Gabriela Mistral”, del departamento de Islas del Ibicuy.