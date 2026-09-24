24 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Lleno total: se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental

En menos de dos horas, los hinchas adquirieron la totalidad de tickets del partido frente a Benín, que marcará el cierre de un ciclo histórico del rosarino con la camiseta Albiceleste.

Por
Se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en River. 

Se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en River. 

Web

Los hinchas de la Selección argentina agotaron, en menos de dos horas, las entradas para la despedida de Lionel Messi que será el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. El encuentro, que formará parte de la triada de amistosos por fecha FIFA, marcará el cierre de un ciclo histórico del rosarino con la camiseta Albiceleste.

Messi y Colapinto, dos de los exponentes más grandes del deporte argentino a nivel internacional.
Te puede interesar:

"Ojalá no te vayas nunca": el emotivo mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la Selección

Ni los exorbitantes precios pudieron contra la pasión y el amor para con Messi, que tendrá una camiseta celeste y blanca especial para su último partido con la Selección dentro de un campo de juego.

Pasadas las 18, los usuarios se volcaron a las redes sociales para manifestar sus reacciones a la venta de tickets, la cual no tuvo mayores problemas ni colapsos en la web habilitada para su expendio. Minutos antes de las 20, podían encontrarse celebraciones por haber llegado a comprar una ubicación en las tribunas del estadio de River, en contrapartida con las muestras de decepción y enojos por la mala suerte en la fila virtual.

Lionel Scaloni habló sobre la despedida de Messi: "Se lo merece"

A primera hora de la jornada, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló con la prensa sobre su futuro y reveló que puso su "granito de arena" para convencer a Messi de que tenga su merecida despedida, tras la final del Mundial 2026 ante España.

"Hablamos. Puse de mí para intentar convencerlo de que más adelante no se sabía lo que podía pasar y yo creo que lo entendió. La AFA también puso su parte. Yo creo que es algo bonito y lindo porque lo merece. Todo lo que se pueda hacer ahora, mejor", explicó el entrandor.

Cuáles eran los precios de las entradas para la despedida de Lionel Messi

  • Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuándo se habilita la fila virtual en Deportick y los precios de cada ubicación para despedir a Messi.

Cambio importante: se reprogramó la venta de entradas para la despedida de Messi de la Selección

Con la llegada de los Juegos Suramericanos 2026 a la ciudad, un grupo de artistas y residentes decidió potenciar la identidad.

Así está hoy La Bajada, el barrio en Rosario en el que se crio Lionel Messi

Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.

Salen a la venta las entradas para la despedida de Messi de la Selección

El martes 29, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa previo a lo que será el primer amistoso.

A la espera de la llegada de Messi, la Selección argentina vuelve a los entrenamientos de cara a los amistosos

El 6 de octubre ante Benín, el capitán se despedirá de la Selección.

Detalles inéditos: filtran el frente de la camiseta despedida de Messi de la Selección

Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

Con tipografía dorada, así es la camiseta que usará Messi en su despedida de la Selección

Rating Cero

Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

Pampita protagonizó un blooper con la China Suárez. 

La inesperada reacción de Pampita tras compartir por error un posteo de la China Suárez

Yuyito González y Guillermo Coppola  estuvieron juntos cuatro años  y tuvieron una hija. 
play

Yuyito González destrozó la biopic de Guillermo Coppola: "La primera temporada fue horrible"

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Aunque terminar su relación hace décadas, siguen dando que hablar.

Matías Alé se hartó de Graciela Alfano y le dijo de todo: "Dice que parezco su tío, que la usé"

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

últimas noticias

Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje.

Caso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

Hace 14 minutos
Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max, los nuevos smartphones premium.

Xiaomi desafía a Apple y Samsung con el 18 Pro y Pro Max: cuáles son sus características

Hace 19 minutos
Caras nuevas y viejos conocidos en el primer 11 de la Selección post Mundial.

Scaloni probó el primer 11 post Mundial: recambio generacional y prueba ante Bolivia

Hace 57 minutos
Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

Hace 1 hora
Pampita protagonizó un blooper con la China Suárez. 

La inesperada reacción de Pampita tras compartir por error un posteo de la China Suárez

Hace 1 hora