Lleno total: se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en el Monumental En menos de dos horas, los hinchas adquirieron la totalidad de tickets del partido frente a Benín, que marcará el cierre de un ciclo histórico del rosarino con la camiseta Albiceleste. Por Agregar C5N en









Se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi en River. Web

Los hinchas de la Selección argentina agotaron, en menos de dos horas, las entradas para la despedida de Lionel Messi que será el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. El encuentro, que formará parte de la triada de amistosos por fecha FIFA, marcará el cierre de un ciclo histórico del rosarino con la camiseta Albiceleste.

Ni los exorbitantes precios pudieron contra la pasión y el amor para con Messi, que tendrá una camiseta celeste y blanca especial para su último partido con la Selección dentro de un campo de juego.

Pasadas las 18, los usuarios se volcaron a las redes sociales para manifestar sus reacciones a la venta de tickets, la cual no tuvo mayores problemas ni colapsos en la web habilitada para su expendio. Minutos antes de las 20, podían encontrarse celebraciones por haber llegado a comprar una ubicación en las tribunas del estadio de River, en contrapartida con las muestras de decepción y enojos por la mala suerte en la fila virtual.

Lionel Scaloni habló sobre la despedida de Messi: "Se lo merece" A primera hora de la jornada, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló con la prensa sobre su futuro y reveló que puso su "granito de arena" para convencer a Messi de que tenga su merecida despedida, tras la final del Mundial 2026 ante España.

"Hablamos. Puse de mí para intentar convencerlo de que más adelante no se sabía lo que podía pasar y yo creo que lo entendió. La AFA también puso su parte. Yo creo que es algo bonito y lindo porque lo merece. Todo lo que se pueda hacer ahora, mejor", explicó el entrandor.