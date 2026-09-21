Impactante video: un carguero chocó contra un pesquero chino en el estrecho de Singapur El buque de bandera panameña First Margaux impactó contra la embarcación Luqing Yuanyu 108. El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta, pero logró mantenerse a flote y llegar a puerto. Por Agregar C5N en









El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta, pero logró mantenerse a flote y llegar a puerto.

Un carguero de bandera panameña chocó contra un pesquero chino mientras navegaban por el estrecho de Singapur, en una de las zonas marítimas con mayor tránsito del mundo. El impacto provocó que la embarcación de menor tamaño se inclinara bruscamente y que el agua ingresara sobre su cubierta.

El incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre e involucró al First Margaux, un buque granelero de unos 229 metros de largo, y al Luqing Yuanyu 108, un pesquero chino de aproximadamente 49 metros. La secuencia fue registrada desde la embarcación pesquera y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales durante el fin de semana.

En el video se observa cómo el carguero se aproxima por detrás hasta alcanzar al pesquero. Cuando se produce el contacto, el barco chino es desplazado hacia un costado y queda fuertemente escorado, mientras una importante cantidad de agua pasa por encima de la cubierta. Los tripulantes intentan mantenerse sujetos mientras las dos embarcaciones continúan en movimiento.

Así fue el impactante choque entre dos barcos cerca del estrecho de Singapur



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Pese a la violencia del impacto, el Luqing Yuanyu 108 permaneció a flote y posteriormente logró llegar a un puerto cercano. El First Margaux continuó navegando durante un tiempo después de la colisión antes de regresar hacia Singapur y fondear.

Hasta el momento, los reportes disponibles no registraron personas fallecidas ni heridas como consecuencia del choque. Las circunstancias que llevaron a ambas embarcaciones a quedar en trayectoria de colisión son materia de investigación.