21 de septiembre de 2026 Inicio
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Impactante video: un carguero chocó contra un pesquero chino en el estrecho de Singapur

El buque de bandera panameña First Margaux impactó contra la embarcación Luqing Yuanyu 108. El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta, pero logró mantenerse a flote y llegar a puerto.

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El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta
El pesquero quedó inclinado y con agua sobre la cubierta, pero logró mantenerse a flote y llegar a puerto.

Un carguero de bandera panameña chocó contra un pesquero chino mientras navegaban por el estrecho de Singapur, en una de las zonas marítimas con mayor tránsito del mundo. El impacto provocó que la embarcación de menor tamaño se inclinara bruscamente y que el agua ingresara sobre su cubierta.

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El incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre e involucró al First Margaux, un buque granelero de unos 229 metros de largo, y al Luqing Yuanyu 108, un pesquero chino de aproximadamente 49 metros. La secuencia fue registrada desde la embarcación pesquera y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales durante el fin de semana.

En el video se observa cómo el carguero se aproxima por detrás hasta alcanzar al pesquero. Cuando se produce el contacto, el barco chino es desplazado hacia un costado y queda fuertemente escorado, mientras una importante cantidad de agua pasa por encima de la cubierta. Los tripulantes intentan mantenerse sujetos mientras las dos embarcaciones continúan en movimiento.

Qué se sabe de la colisión entre el buque y el pesquero en Singapur

De acuerdo con información especializada basada en datos de seguimiento marítimo, ambos barcos navegaban hacia el oeste dentro del sistema de separación de tráfico del estrecho. El área presentaba una elevada concentración de embarcaciones y poco margen para realizar maniobras.

Pese a la violencia del impacto, el Luqing Yuanyu 108 permaneció a flote y posteriormente logró llegar a un puerto cercano. El First Margaux continuó navegando durante un tiempo después de la colisión antes de regresar hacia Singapur y fondear.

Hasta el momento, los reportes disponibles no registraron personas fallecidas ni heridas como consecuencia del choque. Las circunstancias que llevaron a ambas embarcaciones a quedar en trayectoria de colisión son materia de investigación.

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