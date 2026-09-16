16 de septiembre de 2026 Inicio
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China ratificó su apoyo al reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas

El embajador Wang Wei reafirmó la posición de Beijing durante un acto en Buenos Aires. El respaldo se produce mientras el Gobierno argentino profundiza sus acciones diplomáticas y legales por la disputa con Reino Unido.

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El embajador Wang Wei reafirmó la posición de Beijing durante un acto en Buenos Aires. 
El embajador Wang Wei reafirmó la posición de Beijing durante un acto en Buenos Aires. 

China volvió a expresar su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El pronunciamiento estuvo a cargo del embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, durante un acto realizado en Buenos Aires por el 77° aniversario de la fundación de ese país.

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Durante la celebración, el diplomático ratificó la posición de Beijing respecto de la disputa entre Argentina y el Reino Unido y señaló que China mantiene su apoyo en asuntos considerados fundamentales para sus socios internacionales. De esta manera, el Gobierno chino volvió a respaldar la postura argentina en la cuestión de soberanía sobre el archipiélago.

El apoyo de China se suma a las expresiones de apoyo que Argentina recibió este año en distintos ámbitos multilaterales. En junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación una nueva declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, en la que volvió a plantear la necesidad de que Buenos Aires y Londres retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa.

El reclamo argentino

La postura de China también coincide con la posición que ambos países han expresado en documentos bilaterales durante los últimos años. En una declaración conjunta de 2019, Beijing manifestó su apoyo a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Malvinas y a la reanudación de las negociaciones entre ambos países, en línea con las resoluciones de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento del embajador Wang Wei se produce además en un momento de renovada actividad del Gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas. En septiembre, la administración de Javier Milei anunció nuevas medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y presentó iniciativas destinadas a reforzar la estrategia estatal en materia de soberanía.

La Cancillería argentina, por su parte, sostiene que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo permanente de la política exterior.

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