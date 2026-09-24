Lionel Scaloni probó el primer 11 post Mundial: recambio generacional y prueba ante Bolivia El entrenador de la Selección Argentina armó su primera formación titular en Ezeiza sin Lionel Messi y con una inédita dupla de ataque, pensando en el amistoso en Córdoba que abrirá la fecha FIFA. Por Agregar C5N en









Caras nuevas y viejos conocidos en el primer 11 de la Selección post Mundial. @Argentina

La Selección argentina puso en marcha una nueva etapa de entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira puesta en la serie de amistosos de la fecha FIFA. De cara al compromiso del próximo miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Lionel Scaloni dispuso una práctica formal de fútbol donde comenzó a delinear el equipo.

En el ensayo táctico, el director técnico sorprendió al parar una formación titular cargada de novedades. Una de las mayores sorpresas de la jornada fue la decisión de juntar en la ofensiva a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A su vez, la irrupción del juvenil Franco Mastantuono sobre el sector derecho del mediocampo y la presencia de Agustín Giay en el lateral derecho marcaron la impronta del recambio generacional. Por su parte, en la banda izquierda actuó Facundo Medina en reemplazo de Nicolás Tagliafico, quien no sumó minutos en la prueba futbolística.

#SelecciónMayor Se completó otra práctica en #Ezeiza con el mismo enfoque de siempre



¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/HddidY2p6g — Selección Argentina (@Argentina) September 24, 2026 Ante la ausencia inicial de referentes como Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso -quienes junto a Messi y Nicolás Otamendi estarán disponibles para el partido final en el Monumental-, el entrenador aprovechó para dar espacio a las nuevas caras de la convocatoria. De este modo, sumaron minutos juveniles que transitan sus primeras citaciones en la Selección mayor, tales como Román Vega, Tomás Palacios y Leonel Flores, este último ingresando durante el entrenamiento en reemplazo de Mastantuono.

Tras la práctica, Lionel Scaloni justificó las variantes implementadas y remarcó que la finalización del proceso mundialista representa un momento idóneo para encarar un recambio progresivo con futbolistas jóvenes. El director técnico aclaró que las puertas del seleccionado no están cerradas para los jugadores de trayectoria, pero enfatizó que la prioridad actual es dar rodaje y evaluar el potencial de las nuevas camadas en esta etapa.