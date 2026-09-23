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Matías Alé se hartó de Graciela Alfano y le dijo de todo: "Dice que parezco su tío, que la usé"

Un supuesto desprecio en pleno evento benéfico provocó una tajante advertencia televisiva del actor contra la diva.

Aunque terminar su relación hace décadas

Aunque terminar su relación hace décadas, siguen dando que hablar.

El actor Matías Alé decidió romper el silencio y ponerle un freno definitivo a los constantes comentarios de la actriz y exvedette Graciela Alfano. El actor se mostró visiblemente cansado de las críticas públicas de su expareja.

La reconocida conductora comentó que tendrá una cita con un futbolista de Selección.
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La polémica estalló en una gala solidaria de la Casa Garrahan, donde la diva aseguró no haberlo reconocido. "Estás mucho mejor vos que él, te digo", le disparó Alfano sin filtro a un cronista.

Lejos de quedarse callado, el mediático aprovechó el aire del programa LAM para hacer un contundente descargo. "Ella todo el tiempo se refiere a mí, que parezco su tío, que la usé… Me ha llegado todo", sentenció.

Pese a su evidente molestia, Alé intentó mantener las formas frente a las cámaras. "Como caballero, jamás le contestaré, siempre diré que es una mujer bellísima con la que vivimos momentos inolvidables", afirmó diplomáticamente.

Para cerrar su testimonio, cuestionó duramente la ironía de la exvedette. "Es su forma de hacer humor, que a veces no le sale porque se mete en cosas personales. Lo que tenga para decir queda en ella", concluyó tajante.

Los actores fueron pareja durante 10 años.

Los actores fueron pareja durante 10 años.

Cómo fue la relación entre Graciela Alfano y Matías Alé

El romance entre ambos fue uno de los más explosivos de la televisión argentina durante casi una década. Comenzaron a salir a fines de los noventa, desafiando todos los prejuicios por la gran diferencia de edad.

Graciela era la figura máxima del espectáculo nacional, y Matías daba sus primeros pasos mediáticos como su joven novio. Juntos acapararon las tapas de todas las revistas del corazón del país.

Construyeron un vínculo de altísima exposición pública, trabajando a la par en diversas obras de teatro y ciclos televisivos. Como el propio actor declaró hoy, fueron años intensos repletos de "momentos inolvidables".

Tras casi 10 años de apasionado noviazgo, la pareja se separó de forma escandalosa hacia el año 2008. La abrupta ruptura desencadenó una histórica guerra mediática, con rumores de infidelidad y reproches cruzados.

A pesar de que pasaron casi 20 años desde el final, sus nombres siguen entrelazados en la farándula. Los recientes cruces confirman que el impacto de aquella icónica relación aún sigue generando chispazos en pantalla.

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