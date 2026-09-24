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La inesperada reacción de Pampita tras compartir por error un posteo de la China Suárez

La modelo salió del brete de una forma divertida apelando a un meme viral del programa Peligro Sin Codificar, protagonizado por Nazareno Móttola.

Pampita protagonizó un blooper con la China Suárez. 

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Las redes explotaron este jueves tras el blooper de la modelo y conductora. Aunque la publicación duró apenas unos segundos, los usuarios fueron más rápidos y alcanzaron a hacer capturas del look que la China había mostrado en su propia cuenta y que fue replicado por Pampita en sus historias. El posteo fue eliminado enseguida, pero la repercusión no tardó en llegar.

Lejos de ignorar la situación, Pampita decidió reírse de sí misma y subió a sus historias un meme con la frase "No me quemés", popularizada por Nazareno Móttola en un segmento humorístico. Con ese gesto, la modelo buscó desdramatizar el error y sumarse al tono irónico de las redes, que ya habían viralizado las capturas de su publicación fallida.

Si bien ella le dio contexto a la historia de Instagram, la repercusión en redes no tardó en llegar y muchos usuarios entendieron que se refería al blooper con la China Suárez. "Todas fuimos Pampita alguna vez"; "La amo, se ríe de ella misma"; "Muy bien, Pampita, sos una grosa"; "La reina, jajaja", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

¿El blooper del año? El posteo que subió Pampita por error

Un inesperado movimiento en Instagram volvió a poner a las exparejas de Benjamín Vicuña, Pampita y la China Suárez, en el centro de la escena en redes sociales. Esta vez no hubo cruces ni declaraciones: todo surgió a partir de una historia que habría permanecido publicada apenas unos segundos antes de ser eliminada.

El episodio fue advertido por Pepe Ochoa, quien compartió en la red X una captura de pantalla tomada apenas 17 segundos después de que Ardohain publicará una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue el tenor de la publicación. Se trataba de un álbum que Suárez subió a su cuenta personal y que habría aparecido durante algunos minutos entre las historias de Pampita, pero luego fue eliminado. "A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque", escribió el panelista de LAM junto a varios emojis de risa.

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