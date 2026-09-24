WhatsApp: en qué celulares dejará de funcionar la aplicación y a partir de cuándo

El cambio de Meta depende del sistema operativo: algunos equipos quedaron fuera de Android 6 y otros deberán instalar una versión nueva de iOS antes del 30 de noviembre de 2026 para conservar el acceso.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de Iphone a partir de noviembre.

WhatsApp actualizó los requisitos técnicos que deben cumplir los teléfonos para mantener la aplicación de Meta en uso y dejó fuera a equipos antiguos que no alcanzan las versiones mínimas del sistema operativo; el cambio para Android rige desde el 8 de septiembre de 2026, mientras que en iPhone habrá otra modificación el 30 de noviembre.

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El criterio no depende únicamente del modelo o de la marca, sino de la versión de software que tenga instalada cada equipo. Por eso, dos teléfonos aparentemente iguales pueden presentar situaciones distintas si uno recibió una actualización que el otro no pudo instalar; antes de reemplazarlo, conviene comprobar qué versión funciona actualmente.

Desde el 8 de septiembre , WhatsApp requiere Android 6 o una versión posterior, por lo que los dispositivos que permanecen en Android 5.1, Android 5.0 o ediciones anteriores quedaron por debajo del mínimo establecido, aunque algunos modelos todavía funcionen para otras tareas y aplicaciones básicas del teléfono.

Entre los modelos antiguos aparecen el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite, además del Motorola Moto G y Moto E de primera generación. La referencia incluye equipos de LG como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

También figuran el Sony Xperia Z y el Xperia SP, aunque en algunos casos resulta necesario revisar primero la versión instalada porque determinados equipos recibieron actualizaciones posteriores. El principio general es simple: si el teléfono puede funcionar con Android 6 o una edición superior, cumple el requisito mínimo actual de WhatsApp.

Qué pasará con los iPhone

En los celulares de Apple, WhatsApp mantiene por ahora el soporte para iOS 15.1 o posterior, pero desde el 30 de noviembre de 2026 exigirá iOS 15.5 como versión mínima. Esto no implica que todos los modelos antiguos deban reemplazarse, porque varios todavía pueden actualizar su sistema y continuar con la aplicación.

Los iPhone 6, iPhone 6 Plus y iPhone 5s ya no cumplen con los requisitos porque quedaron limitados a versiones anteriores de iOS; por esa razón, no recuperarán compatibilidad mediante una actualización, mientras que modelos como iPhone 6s, 6s Plus, SE de primera generación, 7 y 7 Plus pueden instalar versiones de iOS 15 compatibles.

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Cómo comprobar si WhatsApp funcionará en un teléfono

La forma más segura de verificar la situación consiste en revisar el sistema operativo antes de tomar cualquier decisión. En Android, el dato suele aparecer dentro de Configuración, en Información del teléfono o Acerca del dispositivo, mientras que en iPhone se consulta desde Configuración, General y Actualización de software.

Si aparece una actualización disponible que permite alcanzar la versión exigida, instalarla debería ser suficiente para mantener el acceso, mientras WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos más antiguos y con menos usuarios, especialmente cuando ya no cuentan con actualizaciones de seguridad o con funciones necesarias para ejecutar la aplicación oficial.

Qué hacer antes de cambiar de celular

Cuando un equipo ya no puede actualizarse, el paso más importante consiste en proteger la información almacenada antes de migrar la cuenta. La aplicación permite generar una copia de seguridad de los chats y archivos desde Ajustes, Chats y Copia de seguridad, con Google Drive en Android o iCloud en iPhone.

El respaldo puede facilitar la recuperación de conversaciones, imágenes, videos y documentos cuando WhatsApp se instala en otro teléfono compatible; además, la compañía señala que avisa dentro de la propia aplicación antes de retirar el soporte para un sistema operativo y envía recordatorios para que el usuario actualice el equipo o cambie de dispositivo.