Impensado: el nuevo IPhone plegable potenció a su competidor e hizo duplicar sus ventas

Desde que se anunció el producto estrella de la manzana, el efecto fue inesperado y el Galaxy Z Fold 8 duplicó sus ventas y se convirtió en el gran beneficiado del mercado.

La llegada del iPhone flexible, nuevo producto estrella de Apple, generó un giro inesperado en el mercado ya que los teléfonos plegables duplicaron sus ventas y se posicionaron como la gran sorpresa del año. El fenómeno reflejó cómo la expectativa por una innovación puede terminar beneficiando a la competencia y reconfigurar el tablero tecnológico en cuestión de días.

La presentación del iPhone plegable, realizada el 18 de septiembre, generó un efecto rebote inmediato: el Galaxy Z Fold 8 de Samsung duplicó sus ventas en apenas una semana . Según datos de mercado, el anuncio de Apple disparó la curiosidad por los dispositivos flexibles y terminó beneficiando a su principal competidor, que se consolidó como líder en el segmento.

Mientras muchos analistas pensaban que el buen ritmo del Galaxy Z Fold 8 iba a frenarse después de la presentación del iPhone Duo, el primer modelo plegable de Apple con formato “wide”, pasó todo lo contrario porque el anuncio de la manzana mordida terminó dándole un empujón inesperado a su competidor. Según insiders, el iPhone Duo podría vender entre 5 y 6 millones de unidades solo en 2026 . Y aun así, el Z Fold 8 sigue firme, “vendiendo como pan caliente”, lo que demuestra que la llegada de Apple reavivó el interés por los plegables.

El precio juega un papel clave en esta historia. En Corea del Sur, el nuevo plegable de Apple se vende a unos 2.400 dólares , mientras que el Z Fold 8 se consigue por 1.650. La diferencia es fuerte y marca el pulso del mercado.

Ahora resta ver qué pasa cuando el iPhone Duo llegue a otros países el 23 de octubre. En Estados Unidos, por ejemplo, arrancará en 1.999 dólares, apenas 100 más que el modelo de Samsung. La incógnita es si el envión inesperado que tuvo el Z Fold 8 en Corea se repetirá también en otros mercados.

El iPhone Duo llega a Argentina: cuándo estará el disponible

Apple lanzó el nuevo iPhone 18, en su versión Duo que promete revolucionar la industria mundial, se pueden conseguir en su versión Pro y Pro Max. En Estados Unidos estos modelos saldrán a la venta a partir del 18 de septiembre y crece la expectativa para la fecha en que llegarán a la Argentina.

La espera terminó para los ansiosos que esperaban el lanzamiento del primer iPhone flip/plegable de la marca Apple, junto a los nuevos modelos en versión Pro y Pro Max. Entre las principales novedades de los equipos, cuentan con mayor autonomía, ambos modelos ofrecen una mejora de hasta 40% respecto de sus antecesores.

JUST IN: Apple unveils its first foldable phone, iPhone Duo.



When opened, it is the thinnest iPhone ever.



The phone is 50% larger than the iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/Wby0jQVLkr — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

El iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega a 45 horas. La compañía también anunció un sistema de carga más rápido que permite recuperar el 50% de la batería en aproximadamente 15 minutos, aunque no precisó la potencia máxima de carga. Si bien en Argentina todavía no salió una fecha oficial de venta, se pronostica que podrían llegar a fin de año para Navidad.