23 de septiembre de 2026 Inicio
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Competencia intensa: Samsung le copia una función que los iPhone tienen hace rato

Un inesperado secreto industrial amenaza con sacudir el mercado de los smartphones. Los detalles.

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Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS.

Un modelo de la empresa surcoreana emula funciones del sistema iOS.

La histórica batalla tecnológica entre Samsung y Apple suma un nuevo capítulo. Según recientes filtraciones del sector, la gigante surcoreana planea integrar una esperada función de seguridad interna que los usuarios de iPhone ya conocen muy bien en sus dispositivos.

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"Ambas marcas lideran el mercado móvil y se mueven de manera simbiótica", afirman analistas tras los recientes lanzamientos del Galaxy Z Fold 8 y el iPhone Ultra. Esta tendencia de imitación mutua parece confirmarse nuevamente con los últimos reportes industriales sobre el control de componentes.

Un informe revelador del portal especializado The Elec asegura que los próximos celulares surcoreanos incorporarán un chip de seguridad exclusivo. "La novedad permitirá identificar la autenticidad de la batería desde el primer uso", destaca el documento que hoy sacudió a toda la industria de la telefonía.

Las fuentes internas indican que esta ambiciosa medida de protección comenzará a implementarse estratégicamente en los dispositivos de gama media y baja. En concreto, los populares modelos de la serie Galaxy A serán los primeros en recibir este estricto control de autenticidad frente a reparaciones dudosas.

"Se instalará en las baterías de 50 millones de smartphones de aquí a fines de 2027", detalla la proyección de los expertos en manufactura. Aunque Samsung todavía no oficializó este inminente cambio de hardware, el mercado ya anticipa el enorme impacto global que tendrá la medida.

Samsung copió funcionalidades de Apple.

Samsung copió funcionalidades de Apple.

La función que Samsung le copia a iPhone

"El chip utiliza tecnología microscópica para reconocer diferencias físicas imperceptibles en los componentes", explican los ingenieros sobre el nuevo mecanismo. Su misión principal es detectar piezas falsificadas o de procedencia dudosa que suelen instalarse durante arreglos en talleres que no cuentan con el aval oficial.

Los especialistas advierten constantemente sobre el riesgo de utilizar baterías no certificadas: "Pueden tener baja calidad, generar fallas de carga e incidentes graves por sobrecalentamiento". Por lo tanto, advierten que esta medida no solo busca proteger el negocio, sino garantizar la integridad física del usuario.

"Estos chips revolucionarán el reciclaje al permitir un registro preciso e individual de cada unidad", afirman los referentes de sustentabilidad tecnológica. Al rastrear el componente, las empresas podrán aplicar procesos de recuperación de litio muchísimo más eficientes, sumando un valor ecológico que resulta crucial.

La inspiración es evidente, aunque existan variaciones técnicas en la ejecución. "Apple emplea circuitos en la placa del iPhone que detectan reparaciones no autorizadas y limitan ciertas funciones", señalan los técnicos de Cupertino para diferenciar su reconocido método actual del futuro chip surcoreano.

A la espera de un comunicado oficial por parte de Samsung, los consumidores celebran esta filtración difundida por The Elec. "Reconocer componentes no oficiales es sustancial hoy en día", concluyen los expertos del sector, destacando que adoptar y adaptar las buenas ideas siempre termina beneficiando al usuario final.

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