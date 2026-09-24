Fin de la batalla judicial: Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo definitivo por Matilda Tras cinco años de litigio y fuertes cruces mediáticos por la manutención de la menor, la modelo y el economista sellaron la paz en Tribunales. "De acá en adelante, solo es felicidad", expresó la artista. Agregar C5N en









Redrado y Salazar llegaron a un acuerdo por Matilda.

Luciana Salazar y Martín Redrado alcanzaron un acuerdo definitivo en la Justicia que pone fin a un histórico conflicto legal extendido durante cinco años por la manutención de Matilda, la hija de la modelo. La resolución tuvo lugar durante la última audiencia de conciliación celebrada en Tribunales, en la cual ambas partes decidieron presentarse cara a cara junto a sus letrados para cerrar el expediente.

Tras la audiencia, la modelo manifestó su alivio a través de sus redes sociales publicando una fotografía abrazando a su hija Matilda. "Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo", expresó la artista en su cuenta de Instagram.

El posteo de Luciana Salazar tras conocerse el acuerdo. El enfrentamiento se había originado a partir del reclamo por la cuota alimentaria y la manutención de la menor, nacida en 2017 mediante subrogación de vientre. Tras finalizar una relación de casi ocho años en 2018, Salazar exigía el cumplimiento de un acuerdo firmado para el sostenimiento de la nena hasta sus 18 años, mientras que Redrado sostenía no ser el padre biológico ni afín y argumentaba haber firmado bajo presión.

Si bien los términos específicos del compromiso se mantuvieron bajo estricta reserva debido a una cláusula de confidencialidad, se confirmó que todas las diferencias económicas quedaron saldadas y sin litigios pendientes. En las negociaciones intervinieron los abogados Bernardo Beccar Varela, Mariana Gallego y Castro Bianchi, a quien la modelo agradeció públicamente por su labor técnica.

De esta manera, la expareja dio por concluida una contienda que dividió a la opinión pública y generó un fuerte desgaste mediático. Salazar resaltó el respaldo incondicional de sus seres queridos para mantenerse en pie durante el proceso e inició de forma oficial una nueva etapa orientada a la tranquilidad familiar.