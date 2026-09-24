IR A
IR A

Fin de la batalla judicial: Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo definitivo por Matilda

Tras cinco años de litigio y fuertes cruces mediáticos por la manutención de la menor, la modelo y el economista sellaron la paz en Tribunales. "De acá en adelante, solo es felicidad", expresó la artista.

Redrado y Salazar llegaron a un acuerdo por Matilda.

Redrado y Salazar llegaron a un acuerdo por Matilda.

Luciana Salazar y Martín Redrado alcanzaron un acuerdo definitivo en la Justicia que pone fin a un histórico conflicto legal extendido durante cinco años por la manutención de Matilda, la hija de la modelo. La resolución tuvo lugar durante la última audiencia de conciliación celebrada en Tribunales, en la cual ambas partes decidieron presentarse cara a cara junto a sus letrados para cerrar el expediente.

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.
Te puede interesar:

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

Tras la audiencia, la modelo manifestó su alivio a través de sus redes sociales publicando una fotografía abrazando a su hija Matilda. "Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo", expresó la artista en su cuenta de Instagram.

El posteo de Luciana Salazar tras conocerse el acuerdo.

El posteo de Luciana Salazar tras conocerse el acuerdo.

El enfrentamiento se había originado a partir del reclamo por la cuota alimentaria y la manutención de la menor, nacida en 2017 mediante subrogación de vientre. Tras finalizar una relación de casi ocho años en 2018, Salazar exigía el cumplimiento de un acuerdo firmado para el sostenimiento de la nena hasta sus 18 años, mientras que Redrado sostenía no ser el padre biológico ni afín y argumentaba haber firmado bajo presión.

Si bien los términos específicos del compromiso se mantuvieron bajo estricta reserva debido a una cláusula de confidencialidad, se confirmó que todas las diferencias económicas quedaron saldadas y sin litigios pendientes. En las negociaciones intervinieron los abogados Bernardo Beccar Varela, Mariana Gallego y Castro Bianchi, a quien la modelo agradeció públicamente por su labor técnica.

De esta manera, la expareja dio por concluida una contienda que dividió a la opinión pública y generó un fuerte desgaste mediático. Salazar resaltó el respaldo incondicional de sus seres queridos para mantenerse en pie durante el proceso e inició de forma oficial una nueva etapa orientada a la tranquilidad familiar.

La relación de Salazar y Redrado duró ocho años, marcado por múltiples idas, vueltas y rupturas desde que blanquearon su romance a comienzos de 2010 hasta su separación definitiva en marzo de 2018.

La relación de Salazar y Redrado duró ocho años, marcado por múltiples idas, vueltas y rupturas desde que blanquearon su romance a comienzos de 2010 hasta su separación definitiva en marzo de 2018.

Noticias relacionadas

La modelo lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance que la involucran

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

últimas noticias

play
El argentino y la mexicana se unieron para cantar un legendario éxito.

Luck Ra y Thalía sorprendieron con una explosiva versión cuartetera de A quién le importa

Hace 1 hora
Yanina Latorre y Majo Martino aseguraron que tienen una excelente relación. 

Yanina Latorre se disculpó con Majo Martino tras el incómodo cruce por su viaje a Miami

Hace 1 hora
Redrado y Salazar llegaron a un acuerdo por Matilda.

Fin de la batalla judicial: Luciana Salazar y Redrado llegaron a un acuerdo definitivo por Matilda

Hace 2 horas
Bobby Flores ya sufrió un robo similar en 2014.

Violento asalto a Bobby Flores: ladrones ataron y encerraron a su familia en su casa

Hace 2 horas
Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje.

Caso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil

Hace 2 horas