Violento asalto a Bobby Flores: ladrones ataron y encerraron a su familia en su casa Tres delincuentes encapuchados ingresaron sin forzar la puerta a la vivienda del conductor radial. Redujeron a su mujer y a sus dos hijos para luego huir con mochilas. La Policía revisa las cámaras de seguridad para identificar a la banda. Por Agregar C5N en









Bobby Flores ya sufrió un robo similar en 2014.

Tres delincuentes asaltaron en la mañana de este jueves al conductor radial Bobby Flores en su casa del barrio porteño de Saavedra. Los ladrones ingresaron al domicilio sin forzar la puerta de entrada y encerraron a la víctima, a su esposa y a sus dos hijos en las habitaciones.

Los atacantes vestían ropas oscuras, capuchas y guantes. Tras reducir a la familia, los individuos permanecieron varios minutos dentro del inmueble y finalmente escaparon con mochilas, aunque las autoridades aún desconocen qué elementos precisos sustrajeron.

Una vez que los asaltantes abandonaron la vivienda, el propio Flores llamó al 911 para alertar a las fuerzas de seguridad sobre el hecho. A partir de esa denuncia, la Policía de la Ciudad inició la búsqueda de los responsables.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona con el objetivo de obtener información sobre el ingreso y la huida de la banda. La Fiscalía de Saavedra-Núñez interviene en el caso para esclarecer el episodio.

Bobby Flores sufrió un robo similar en el año 2014 Flores ya fue víctima de otro violento asalto en la misma propiedad durante la madrugada del 8 de agosto de 2014. En aquella oportunidad, un grupo de entre ocho y diez personas armadas con cuchillos irrumpió en la casa.