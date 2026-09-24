Violento asalto a Bobby Flores: ladrones ataron y encerraron a su familia en su casa

Tres delincuentes asaltaron en la mañana de este jueves al conductor radial Bobby Flores en su casa del barrio porteño de Saavedra. Los ladrones ingresaron al domicilio sin forzar la puerta de entrada y encerraron a la víctima, a su esposa y a sus dos hijos en las habitaciones.
Los atacantes vestían ropas oscuras, capuchas y guantes. Tras reducir a la familia, los individuos permanecieron varios minutos dentro del inmueble y finalmente escaparon con mochilas, aunque las autoridades aún desconocen qué elementos precisos sustrajeron.
Una vez que los asaltantes abandonaron la vivienda, el propio Flores llamó al 911 para alertar a las fuerzas de seguridad sobre el hecho. A partir de esa denuncia, la Policía de la Ciudad inició la búsqueda de los responsables.
Los investigadores analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona con el objetivo de obtener información sobre el ingreso y la huida de la banda. La Fiscalía de Saavedra-Núñez interviene en el caso para esclarecer el episodio.
Bobby Flores sufrió un robo similar en el año 2014
Flores ya fue víctima de otro violento asalto en la misma propiedad durante la madrugada del 8 de agosto de 2014. En aquella oportunidad, un grupo de entre ocho y diez personas armadas con cuchillos irrumpió en la casa.
El periodista cenaba a pocas cuadras de allí en ese momento, por lo cual los atacantes sorprendieron a su esposa y a sus hijos, que entonces tenían 5 y 9 años de edad. Los asaltantes escaparon en el auto de la mujer con dinero, una consola de videojuegos, ropa y otros objetos de valor.
Además, los delincuentes robaron una computadora con material invaluable para el conductor. "Fue un shock, por suerte los chicos y mi señora están bien, las cosas materiales que se llevaron se pueden recuperar, también se llevaron mi colección de discos de 15 años de laburo", expresó Flores a la prensa tras aquel episodio.