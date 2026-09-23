Donald Trump recibió a Xi Jinping en su primera visita oficial a Estados Unidos en más de una década El presidente chino fue recibido por el mandatario estadounidense al pie del avión, que aterrizó en la base militar de Andrews, en el arranque de una visita de tres días que marca el regreso de Pekín a Washington tras once años. Por Agregar C5N en









Los primeros mandatarios de China y EEUU junto a sus esposas.

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este miércoles a Estados Unidos para una visita de tres días y fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump, al pie del avión en la base militar de Andrews, cerca de Washington. El gesto dio paso a una agenda centrada en comercio, inteligencia artificial, Irán y Taiwán, con el objetivo de sostener el diálogo entre las dos principales potencias económicas y militares pese a sus diferencias estratégicas.

El saludo entre Trump y Xi Jinping es un gesto inusual que refleja la importancia que la Casa Blanca otorga al encuentro bilateral. Es la primera visita de Estado del mandatario chino en más de una década: su última presencia en Washington había sido en 2015, durante la presidencia de Barack Obama. Xi Jinping llegó acompañado por su esposa, Peng Liyuan, y una comitiva de alto nivel que incluyó al ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y al dirigente Cai Qi.

La visita, que se extenderá hasta el viernes, tendrá su ceremonia formal de bienvenida este jueves en la Casa Blanca, con un despliegue militar que mostrará un bombardero B-2 Spirit y cuatro cazas F-22 Raptor, antes de las reuniones bilaterales. Por la noche, Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado para Xi y Peng.

Foto: Kevin Lamarque/REUTERS El protocolo busca reforzar una relación marcada por cierta distensión en el frente comercial, aunque todavía cargada de tensiones. Washington y Beijing vienen negociando para evitar una nueva escalada arancelaria, mientras persisten diferencias sobre minerales estratégicos, controles tecnológicos y el acceso a componentes clave para industrias de alta tecnología.

Encuentro histórico: Xi Jinping y Donald Trump abren una agenda clave en Washington El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping tendrá como eje la continuidad de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. Ambos gobiernos buscan evitar que las disputas por aranceles y restricciones vuelvan a golpear la relación económica bilateral, en un contexto de tensiones por minerales estratégicos y cadenas de suministro.