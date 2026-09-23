Donald Trump recibió a Xi Jinping en su primera visita oficial a Estados Unidos en más de una década

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este miércoles a Estados Unidos para una visita de tres días y fue recibido por su par estadounidense, Donald Trump, al pie del avión en la base militar de Andrews, cerca de Washington. El gesto dio paso a una agenda centrada en comercio, inteligencia artificial, Irán y Taiwán, con el objetivo de sostener el diálogo entre las dos principales potencias económicas y militares pese a sus diferencias estratégicas.
El saludo entre Trump y Xi Jinping es un gesto inusual que refleja la importancia que la Casa Blanca otorga al encuentro bilateral. Es la primera visita de Estado del mandatario chino en más de una década: su última presencia en Washington había sido en 2015, durante la presidencia de Barack Obama. Xi Jinping llegó acompañado por su esposa, Peng Liyuan, y una comitiva de alto nivel que incluyó al ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y al dirigente Cai Qi.
La visita, que se extenderá hasta el viernes, tendrá su ceremonia formal de bienvenida este jueves en la Casa Blanca, con un despliegue militar que mostrará un bombardero B-2 Spirit y cuatro cazas F-22 Raptor, antes de las reuniones bilaterales. Por la noche, Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado para Xi y Peng.
Foto: Kevin Lamarque/REUTERS
El protocolo busca reforzar una relación marcada por cierta distensión en el frente comercial, aunque todavía cargada de tensiones. Washington y Beijing vienen negociando para evitar una nueva escalada arancelaria, mientras persisten diferencias sobre minerales estratégicos, controles tecnológicos y el acceso a componentes clave para industrias de alta tecnología.
Encuentro histórico: Xi Jinping y Donald Trump abren una agenda clave en Washington
El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping tendrá como eje la continuidad de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. Ambos gobiernos buscan evitar que las disputas por aranceles y restricciones vuelvan a golpear la relación económica bilateral, en un contexto de tensiones por minerales estratégicos y cadenas de suministro.
La inteligencia artificial será otro punto central. Washington y Beijing compiten por el liderazgo en el desarrollo de sistemas avanzados y mantienen restricciones sobre tecnologías consideradas sensibles. Estados Unidos reforzó su producción interna de semiconductores y limitó riesgos vinculados a la dependencia tecnológica, mientras que China insiste en la necesidad de "mejorar el diálogo y la cooperación" para gestionar las diferencias.
La visita concluirá el viernes con una agenda protocolar que incluye una ceremonia en la Casa Blanca, una cena de Estado y un recorrido por los Archivos Nacionales, en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. Se trata del primer contacto presencial de alto nivel entre ambos gobiernos desde 2015, tras años de guerra comercial, disputas tecnológicas y tensiones geopolíticas.