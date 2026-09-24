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Yuyito González destrozó la biopic de Guillermo Coppola: "La primera temporada fue horrible"

La expareja del representante explotó contra la serie y denunció que la ficción la deja “mal parada”, justo antes del estreno de la segunda temporada en Disney+.

Yuyito González y Guillermo Coppola  estuvieron juntos cuatro años  y tuvieron una hija. 

Yuyito González y Guillermo Coppola  estuvieron juntos cuatro años  y tuvieron una hija. 

La expareja de Guillermo Coppola, Yuyito González, explotó contra la serie que retrata la vida del representante y denunció que la ficción la deja “mal parada”. La conductora aseguró que la primera temporada fue “horrible” y cuestionó que se expongan aspectos privados de su relación, justo en la previa del estreno de la segunda entrega por Disney+.

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"Son un disgusto las series, siempre son para problemas", expresó la exnovia del Presidente Javier Milei en diálogo con Puro Show (El Trece). Y, destrozó a lo que ya se pudo ver: "La primera temporada fue horrible directamente. Igual sé que no va a ser horrible como eso porque no toca el tema hijos como en la otra".

Coppola, el representante se prepa para lanzar la segunda temporada y, en ese marco, la conductora, volvió a mostrarse disconforme con la manera en que fue retratada en la primera entrega y volvió a dejar en claro su malestar. "Estoy preparando todas mis energías para la serie de Coppola que debe estar por lanzar y tengo que tener fuerzas", lanzó.

“Sé algo, no mucho. Pero viste que siempre es un problema que se avecina. Averigüé algo raro, le pondría esa palabra”, expresó y cuestionó que se expongan secuencias privadas de su relación con el padre de su hija.

La conductora relató que habló con su expareja, pero que él le restó importancia. “Me decía dos secuencias, y yo le preguntaba si eso iba a salir. Son cosas privadas, no deberían estar en una serie”, disparó. Sin embargo, aclaró que no iniciará acciones legales por respeto a la hija que tienen en común: “No le voy a mandar carta documento porque es familia, mi hija me mata sino”.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Coppola, el representante?

La segunda temporada de Coppola, el representante, que narra la vida del histórico mánager de Diego Maradona, se estrenará en octubre de 2026 por Disney+ Latinoamérica. La producción, dirigida por Ariel Winograd, mezcla drama y comedia para retratar la vertiginosa y polémica trayectoria de Guillermo Coppola.

La primera entrega, lanzada en marzo de 2024, contó con seis episodios de unos 40 minutos y fue protagonizada por Juan Minujín en el rol de “Guillote”. Allí se repasaron los años 90, desde la época dorada en Nápoles hasta escándalos mediáticos como el recordado “caso del jarrón”. La nueva temporada promete seguir profundizando en su vida pública y privada.

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