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La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

El cuadro clínico de la conductora y la revolución mediática del caso produjo una fuerte determinación por parte del entorno cercano de la conductora.

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

"La Chiqui" atraviesa un delicado momento de salud.

La salud de la histórica conductora de la televisión Mirtha Legrand mantiene en vilo al país, pero su círculo íntimo tomó una postura radical. Frente a esta delicada internación, decidieron blindar por completo cualquier acceso a su privacidad para protegerla.

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El periodista Ángel de Brito fue contundente al revelar la estricta estrategia que adoptaron sus allegados. “La familia cerró todos sus teléfonos, no le contestan a nadie, no dan información”, sentenció el presentador sobre este hermetismo.

Esta determinación inquebrantable surgió tras el profundo enojo familiar por la reciente filtración de estudios clínicos en televisión. Marcela y sus nietos custodian a la diva, limitando el contacto únicamente a su núcleo más primario.

Las restricciones de visitas en el Sanatorio Mater Dei son totales para preservar la paz de la paciente. “Están sus nietos ahí, está Marcela, van todos a verla, pero terapia intensiva no es una puerta giratoria”, remarcó De Brito.

Como consecuencia de este cerrojo, los informes institucionales se redujeron a su mínima expresión para la prensa. “Los partes que dan el Sanatorio, debe ser a pedido de la familia, es la nada misma”, testificó el conductor.

El último parte médico.

El último parte médico.

Qué se sabe sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand reingresó de urgencia el viernes pasado por una grave neumonía bacteriana, generando una profunda alarma en su entorno. “Es un estado dificilísimo para cualquiera, y para una señora de 99 años”, analizó Ángel de Brito sobre el crítico panorama.

Tras horas de mucha tensión, el equipo médico logró identificar la bacteria e inició la medicación adecuada con notable éxito. “El viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó, durmió bien, gracias a los antibióticos”, reveló el periodista.

Gracias a esta reacción clínica favorable, la conductora logró abandonar la terapia intensiva y pasó a una sala común. “Se escuchan mejorías, pero a los 99 años con neumonía bacteriana hay que esperar y ser prudente”, advirtió el conductor.

Por su parte, el director médico Enrique Echagüe emitió un comunicado oficial ratificando la tendencia positiva de la paciente. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, detalló el parte formal del Mater Dei.

La diva seguirá con su tratamiento específico bajo el estricto resguardo y la constante compañía de sus seres amados. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”, concluyó el documento médico.

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