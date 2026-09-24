24 de septiembre de 2026 Inicio
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El Senado aprobó los cambios en el régimen de Zonas Frías

El proyecto, que llegó a la Cámara alta con media sanción de Diputados, obtuvo luz verde con los votos del oficialismo y bloques aliados. Modifica el esquema de subsidios al gas y reduce su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas.

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El Senado aprobó

El Senado aprobó, en la misma sesión, la reforma del BCRA y el nuevo régimen de Zonas Frías.

En la misma sesión en la que dio luz verde a la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el Senado aprobó este jueves las modificaciones al régimen de Zonas Frías, que ya contaban con media sanción de Diputados. Fue después de negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados, que pidieron cambios en el proyecto para acompañarlo.

Javier Milei, presidente de Argentina.
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La iniciativa tuvo 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. De esta manera, se modifica el esquema de subsidios al gas y se reduce su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas.

El bloque peronista, que había participado del debate sobre el Banco Central, decidió retirarse del recinto cuando comenzó a tratarse Zonas Frías: no habló ninguno de los oradores previstos y tampoco dieron quorum al momento de la votación. El senador formoseño José Mayans anunció que no continuarían en el recinto durante la discusión y remarcó que pretendían una postura "que integre a todas las provincias".

Qué modificaciones en el régimen de subsidios al gas contempla el nuevo régimen de Zonas Frías

El proyecto aprobado este jueves por el Senado reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).

  • Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

  • Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Alcance geográfico y excepciones

El impacto de la medida variará según la región del país:

  • Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

  • Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Información adicional: aplicación del subsidio y energías renovables

  • Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

  • Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización del sector eléctrico

Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

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