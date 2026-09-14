Samsung cruzó a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max: la chicana que se hizo viral Una publicación de una integrante de BLACKPINK generó comentarios por la supuesta edición de una imagen. La respuesta de una compañía rival convirtió el episodio en una nueva disputa publicitaria. Por Agregar C5N en









Varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje. Redes sociales

Samsung aprovechó la polémica por una foto de Rosé, integrante de BLACKPINK, para lanzar una provocación contra Apple. La cantante había publicado una imagen en la que aparecía junto al nuevo iPhone 18 Pro Max, pero varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje.

La supuesta edición digital generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales y desvió la atención del lanzamiento del dispositivo. En lugar de concentrarse en las características del equipo, los usuarios comenzaron a discutir la posición, la iluminación y las proporciones del teléfono dentro de la escena.

La cuenta de Samsung Canadá se sumó a la conversación con una frase que rápidamente se volvió viral. “Si necesitabas un teléfono de verdad nos podrías haber preguntado”, escribió la marca en referencia a la imagen compartida por la artista.

La respuesta volvió a poner en escena la histórica competencia publicitaria entre Samsung y Apple. La publicación de Rosé, que buscaba acompañar el estreno de los nuevos modelos, terminó convertida en una oportunidad para que la compañía rival promocionara sus propios equipos con una chicana directa.

Redes sociales Apple inició las reservas del iPhone 18 Pro Max La polémica coincidió con el comienzo de las reservas de los nuevos teléfonos profesionales de Apple. La compañía habilitó los pedidos del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max el 12 de septiembre, mientras que ambos modelos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1.199 dólares en su versión de 256 GB. Por otra parte, el iPhone 18 Pro Max comenzará en 1.299 dólares. El iPhone Duo, mencionado dentro de la presentación, tendrá un valor inicial de 1.999 dólares. Los equipos incorporan el procesador A20 Pro, 12 GB de memoria integrada, cámaras renovadas y la herramienta Pro Controls, destinada a ajustar diferentes parámetros de foto y video. El sensor de apertura variable será exclusivo del iPhone 18 Pro Max, que también contará con una batería de mayor capacidad. Por otro lado, las reservas pueden realizarse desde el sitio web oficial de Apple o mediante la aplicación Apple Store. Durante el proceso, los compradores podrán elegir el color, la capacidad de almacenamiento y el método de entrega antes de confirmar el pago.