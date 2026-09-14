14 de septiembre de 2026 Inicio
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ONU advierte por los riesgos de la inteligencia artificial: "Todos los derechos humanos están amenazados"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó sobre el avance acelerado de los sistemas de IA y reclamó medidas inmediatas para reducir sus posibles impactos.

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ONU advierte por los riesgos de la inteligencia artificial y reclama una regulación urgente

ONU advierte por los riesgos de la inteligencia artificial y reclama una regulación urgente

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una acción urgente para regular el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y advirtió que los sistemas más avanzados pueden representar riesgos sin precedentes para los derechos fundamentales.

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"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad", sostuvo Türk en un comunicado, en el que llamó a los gobiernos y a las empresas tecnológicas a tomar medidas dentro de ámbitos multilaterales.

El funcionario señaló que el avance de esta tecnología puede afectar al conjunto de los derechos humanos. "Todos los derechos humanos están amenazados" por la IA, incluido "el derecho a la vida", afirmó.

La advertencia se produce en medio de un creciente debate internacional sobre la velocidad con la que avanzan los sistemas de inteligencia artificial y las dificultades para anticipar sus consecuencias.

Crece la preocupación entre los referentes tecnológicos

La preocupación también alcanzó a algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica, que comenzaron a plantear la necesidad de moderar el ritmo de desarrollo de estas herramientas para analizar sus riesgos.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se pronunció a favor de una desaceleración que permita evaluar mejor las nuevas capacidades de la IA. Su postura recibió el respaldo público de Sam Altman, CEO de OpenAI, y de Elon Musk.

Para Türk, la competencia entre empresas por desarrollar sistemas cada vez más potentes puede incrementar los riesgos para la sociedad. "La actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un cambio radical y expone todos los aspectos de nuestras vidas a un riesgo existencial cada vez mayor", sostuvo.

El Alto Comisionado también cuestionó la concentración de las decisiones sobre el futuro de esta tecnología en un reducido grupo de compañías. Según planteó, actualmente la humanidad depende "casi por completo de un reducido número de empresas poderosas" para definir el rumbo del desarrollo de la IA.

Por ese motivo, Türk insistió en que los Estados y las empresas deben actuar de manera urgente y coordinada para establecer reglas que permitan garantizar que el avance de la inteligencia artificial se produzca con respeto por los derechos humanos.

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