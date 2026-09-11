Inquietante hallazgo en una panadería de Misiones: aparecieron 30 ataúdes y urnas con cenizas humanas En medio de una disputa familiar por la supuesta ocupación de una vivienda, que antes funcionaba como un local, conmocionó a Posadas. Las autoridades intervinieron después de encontrar una serie de elementos que llamó la atención de los involucrados. ¿Qué pasó? Por Agregar C5N en









Dentro del local encontraron 30 ataúdes y dos urnas. Misiones online.

Un inquietante hallazgo en una panadería sorprendió a los vecinos de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones: aparecieron 30 ataúdes y dos urnas con cenizas humanas. La Justicia intervino en la investigación, ante un conflicto familiar por la supuesta ocupación del inmueble.

La vivienda en cuestión se encuentra sobre la calle Chacabuco, en la ciudad de Posadas, y quedó en el ojo de la polémica después de que, por tareas de limpieza, encontraran 30 ataúdes y dos urnas, que pertenecían a una funeraria de Candelaria y otra de Oberá.

Según informó el medio Misiones Online, el lote se encuentra en una disputa familiar después de que el dueño falleciera en el año 2020 y surgiera un problema por temas de titularidad. En diálogo con Julia Cordeiros, pareja de una de las personas que reclama el inmueble explicó que los cajones pertenecen a su sobrino y utilizaban el lugar como depósito.

Imágenes de los ataúdes encontrados en el local. "Él se quedó con esos cajones y me pidió auxilio para guardar esos cajones ahí, pero como pueden ver, están nuevos, no son cajones usados, no son cajones que tuvieron un muerto adentro y se le sacó. Mi sobrino tiene las fotos de los cajones nuevos, cómo se acomodó ahí, tiene los comprobantes de que los compró y también el comprobante del préstamo que sacó en el banco, que inclusive todavía está pagando", aseguró.

En es línea remarcó que "ahí nunca funcionó una funeraria como dicen, era un depósito nomás. No hay que tener mucha sabiduría para saber que para quemar un cuerpo no es ponerlo en un horno y quemarlo, es algo muy especial y muy delicado".