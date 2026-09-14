14 de septiembre de 2026 Inicio
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En medio de la tensión diplomática, el Reino Unido renovará su flota militar en las Malvinas

El Parlamento británico confirmó la actualización de los cazas Typhoon Tranche desplegados en el archipiélago, mientras Javier Milei avanza con sanciones a petroleras que operan en la zona.

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Los aviones caza Typhoon Tranche 2 de la Real Fuerza Aérea (RAF) del Reino Unido reemplazarán a los Tranche 1.

Los aviones caza Typhoon Tranche 2 de la Real Fuerza Aérea (RAF) del Reino Unido reemplazarán a los Tranche 1.

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En plena escalada de tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, el gobierno del Reino Unido confirmó el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago por aeronaves Tranche 2 en la rotación prevista para fines de noviembre de 2027.

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El anuncio se conoció en medio de una escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, luego de que el presidente Javier Milei dispusiera sanciones a petroleras y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, medidas que cobraron impulso tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien deslizó la posibilidad de que Washington revise su histórico respaldo al control británico del archipiélago.

El dato salió a la luz a través de UK Defence Journal, publicación especializada en temas de defensa del Reino Unido, que reveló el contenido de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard.

La exposición fue respuesta a una pregunta del diputado conservador Ben Obese-Jecty, quien había querido saber qué medidas estaba tomando el gobierno británico para sustituir a los cuatro Typhoon Tranche 1 del escuadrón 1435 Flight de la Fuerza Aérea Real (RAF), desplegado en las islas, una vez que esas aeronaves sean retiradas de servicio en 2027.

En su contestación, Pollard precisó que "los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027".

Según explicó el funcionario, una vez que los Tranche 1 regresen al Reino Unido, serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar y pasarán al proceso de desguace. Además, remarcó que los F-35 Lightning británicos siguen disponibles para operaciones a nivel global, en función de las prioridades que fije el Ministerio de Defensa.

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