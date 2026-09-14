14 de septiembre de 2026 Inicio
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Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 kilómetros de demora por obras y cortes

La reducción de carriles genera importantes demoras en el ingreso a la Ciudad desde la zona norte. Los trabajos de mantenimiento de Metrogas fueron finalizados y ahora AUSA realiza tareas de bacheo.

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Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 cuadras de fila por obras y cortes

Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 cuadras de fila por obras y cortes

La avenida Lugones registra importantes demoras este lunes por la mañana debido a una restricción de carriles en la zona de conexión con la avenida General Paz. A media mañana, la congestión ya alcanzaba más de 20 cuadras y complicaba el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el norte.

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El tránsito se encuentra afectado por la reducción de tres carriles en ese sector de Lugones, por lo que solamente quedan habilitados otros tres para la circulación vehicular. La situación genera largas filas y circulación a baja velocidad.

Según informaron desde Metrogas, la empresa realizó durante el fin de semana trabajos de mantenimiento sobre la red de distribución de gas. Las tareas comenzaron el viernes 11 de septiembre por la noche, cuando se buscó reducir el impacto sobre el tránsito en una zona de alta circulación.

Los trabajos de la compañía finalizaron el domingo 13 de septiembre. A partir de entonces, la intervención quedó a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que lleva adelante las tareas de bacheo necesarias en el sector.

De acuerdo con lo previsto, estas obras podrían extenderse hasta este martes, por lo que se espera que las restricciones continúen durante las próximas horas y sigan generando demoras en uno de los principales accesos a la Ciudad.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y, en lo posible, contemplar mayores tiempos de viaje para quienes ingresen a Buenos Aires desde la zona norte.

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