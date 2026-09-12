Milagro en Nepal: una casa resistió al desastre y se volvió viral Tras la impactante inundación en Asia, la construcción se destacó por mantenerse en pie. Por Agregar C5N en









La casa que se mantuvó en pie ante la catástrofe que se vivió en Nepal. Redes sociales

Una casa resistió las devastadoras inundaciones de Nepal y se volvió viral.

La familia se refugió en los pisos superiores durante el avance del agua.

El tercer piso y el techo quedaron prácticamente intactos.

Aunque perdió pertenencias, la familia logró sobrevivir a la tragedia. Una vivienda de Nepal se convirtió en una de las imágenes más llamativas después de las graves inundaciones que afectaron a la región. La casa de la familia Pyakurel quedó rodeada de agua, barro y escombros, mientras otras construcciones de la zona sufrieron importantes daños. A pesar de la fuerza del aluvión, la propiedad permaneció en pie y terminó llamando la atención en redes sociales.

La construcción está ubicada en Dhunge Bazaar y fue apodada por algunos como la “casa verde milagrosa”. Un video mostró a los integrantes de la familia mirando el avance del torrente desde el balcón del tercer piso, sin saber si la vivienda iba a resistir. Durante más de una hora permanecieron allí y luego subieron al techo hasta que el nivel del agua comenzó a bajar.

View this post on Instagram Con el paso de los días, las imágenes mostraron con mayor claridad el impacto que había sufrido el lugar. La casa quedó prácticamente sola en medio de un paisaje cubierto de barro y restos de otras construcciones. Mientras los primeros pisos presentaban grandes destrozos, el tercer piso y el techo conservaban buena parte de sus elementos, algo que sorprendió a quienes llegaron a conocer la zona.

Así es la casa de Nepal que se volvió viral La vivienda comenzó a construirse en 1995, cuando Chhatra Bahadur Pyakurel levantó la planta baja para instalar una tienda de comestibles. Con el crecimiento de su actividad comercial, la familia fue sumando nuevos pisos hasta completar la construcción que existe actualmente. Esa estructura fue la que terminó enfrentando el fuerte avance del agua y los escombros durante la inundación.

Aunque los daños fueron importantes, algunas partes de la casa quedaron llamativamente conservadas. En el balcón del tercer piso todavía se podían ver una lavadora y ropa, mientras que en el techo permanecían los tanques de agua, un calentador solar, un pequeño templo familiar y varias plantas. Pyakurel cree que los pilares, que estaban anclados profundamente en la roca, pudieron ser claves para evitar que la estructura colapsara.

Así quedó la casa frente a la devastadora inundación. NY Times La familia, sin embargo, no salió ilesa de la tragedia y perdió buena parte de sus pertenencias, además de documentos importantes como pasaportes, certificados de ciudadanía y títulos de propiedad. Sus integrantes se trasladaron temporalmente a Katmandú mientras evaluaban los daños. Aun así, lograron reunirse nuevamente y el nieto de Pyakurel también estuvo a salvo, ya que se encontraba en una escuela ubicada en una zona más elevada. Así, la casa que quedó en pie terminó convirtiéndose en una imagen de supervivencia en medio de una devastación mucho mayor.