El emotivo homenaje del programa de Chiche Gelblung, a cuatro días de su muerte

La conductora del ciclo, Mercedes Cordero, estuvo al frente de una emisión especial que repasó la carrera del periodista, su forma de trabajar y su vida personal.

A cuatro días del fallecimiento de Samuel Chiche Gelblung, el programa que él conducía en El Nueve llamado 70-20 le hizo un emocionante homenaje con entrevistas, coberturas y algunos momentos recordados de su carrera. Mercedes Cordero fue quien condujo la emisión.

Fueron siete años que compartieron la conducción en el programa y fue quien dio las primeras palabras: “Es muy difícil empezar este programa sin vos, Chiche. Quedamos descolocados. Aún lo estamos ”.

La periodista presentó un archivo en el que Gelblung explicaba por qué había vuelto a trabajar sin estar al 100%: “Un hombre que recibía el alta médica y enseguida, a las pocas horas, estaba en un estudio de radio o de televisión. Esa necesidad de comunicar, de tener un micrófono delante, de respirar y transpirar periodismo hasta el último momento ”.

En ese archivo, Gelblung definió con una frase la razón de su regreso: “Me sentía en deuda”. Incluso, el conductor aclaró en aquel momento que su estado no había empeorado respecto a sus días anteriores y reconoció que había asumido la amputación: “Yo ya tenía resuelto que, si había que perder el pie, lo perdía”.

El homenaje también incluyó un recuerdo de una entrevista con el escritor Ernesto Sábato, quien consultó por Juan Domingo Perón, también la charla con Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los materiales destacados, también mostraron el viaje a Ucrania durante la guerra con Rusia y otros momentos divertidos, fuera de todo lo político.

Revelaron cuál fue el último pedido de Chiche Gelblung antes de su muerte

El productor Gustavo Sofovich asistió al velatorio de Samuel "Chiche" Gelblung luego de su muerte y expuso que el reconocido periodista le había pedido "laburo" tres días antes de su deceso. El conductor falleció el miércoles a sus 82 años cuando se encontraba internado en un sanatorio por problemas respiratorios.

En diálogo con un grupo de medios en la sala velatoria de la AMIA, donde ocurrió el último adiós a Gelblung, Sofovich contó que el conductor le solicitó empleo pese a su delicado estado de salud: "Me pidió laburo, quería seguir trabajando. Él no quería estar en su casa, él quería trabajar y esa cabeza funcionaba. Se va un prócer de este negocio que es el espectáculo porque Chiche hacía espectáculo. Le hizo una autopsia a un extraterrestre y eso se viralizó en el mundo".

En tal sentido, se refirió al cuadro del conductor, quien permanecía internado en el Sanatorio Los Arcos tras ser trasladado desde el Sanatorio Mater Dei. "Nosotros veníamos viendo cómo estaba funcionando su cuerpo. Su cuerpito ya no acompañaba", expresó.