"El tiempo de Westminster está acabado": Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsan su independencia del Reino Unido

Los primeros ministros de Gales, Escocia e Irlanda del Norte se reunieron en Cardiff para debatir sobre una "colaboración más estrecha", de cara a una independencia de Londres. Además, abordaron el futuro del Reino Unido y advirtieron "el tiempo de Westminster está llegando a su fin" y que el gobierno debería "prepararse" para un cambio constitucional.
El encuentro estuvo encabezado por el primer ministro escocés, John Swinney; el líder galés, Rhun ap Iowerth; la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill; y la presidenta del Sinn Féin de Irlanda, Mary Lou McDonald.
Los líderes nacionalistas firmaron el lunes un acuerdo en el que afirmaban que ningún gobierno de Westminster tiene derecho a "bloquear la democracia".
Por primera vez desde que comenzó la descentralización, Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen primeros ministros que desean abandonar el Reino Unido.
"Para quienes observan desde estas islas, y para quienes observan desde el resto del mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin", expresa el texto surgido del encuentro.
"Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro. Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo", manifestaron.
El comunicado de Escocia, Gales e Irlanda sobre su independencia del Reino Unido
Escocia, Gales e Irlanda tienen historias, identidades y tradiciones políticas distintas.
Cada una de nuestras naciones tiene derecho a determinar su propio futuro, a través de medios democráticos y de acuerdo con los deseos de su pueblo.
Hoy, Plaid Cymru, el Partido Nacional Escocés (SNP) y Sinn Féin se unen para reafirmar nuestro compromiso de trabajar de manera constructiva entre nosotros por los intereses compartidos de nuestros pueblos.
Compartimos la convicción de que las naciones y comunidades que representamos merecen una mayor ambición, mayores oportunidades económicas y una voz más fuerte para determinar sus propios futuros.
El panorama político en estas islas está cambiando.
Por primera vez en la historia, la gente a lo largo de estas islas cuenta con Primeros Ministros en Escocia, en Gales y en el Norte de Irlanda que están comprometidos con la independencia del Reino Unido.
Para quienes observan desde estas islas, y para quienes observan desde el resto del mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin.
Creemos que hay una forma mejor: naciones trabajando juntas de igual a igual, compartiendo ideas y experiencia, y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes.
El impulso está a favor de nuestros movimientos; creemos que el cambio constitucional está en camino.
Por lo tanto, nos comprometemos a fortalecer la cooperación entre nuestros partidos y a identificar áreas prácticas donde el trabajo conjunto pueda marcar una diferencia real.
Estas incluyen:
- Una economía más fuerte y justa: Compartir ideas y experiencia sobre cómo construir economías productivas y prósperas que creen buenos empleos, combatan la desigualdad y garanticen que la riqueza y las oportunidades se distribuyan de forma más justa. Rechazamos el modelo económico fallido de Whitehall y, en su lugar, construiremos economías que ofrezcan justicia social y reduzcan la desigualdad en todas nuestras naciones.
- Expandir nuestros propios recursos energéticos: Aprovechar nuestros vastos recursos de energía renovable para reducir las facturas de familias y empresas. La riqueza energética de nuestras naciones debe servir a las necesidades de nuestro pueblo.
- Europa y cooperación internacional: El Brexit ha dañado nuestras economías y ha limitado las oportunidades de nuestra gente. Creemos que el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación.
- Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación: Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia o socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro.
Reconocemos que nuestros partidos tienen diferentes posiciones constitucionales y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo.
Lo que nos une es la determinación de garantizar que se escuche la voz de nuestras naciones, que nuestra gente tenga la oportunidad de prosperar y que se pueda fortalecer la cooperación entre Escocia, Gales e Irlanda.
Hacemos un llamado al Gobierno británico para que se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción.
El futuro debe ser uno en el que nuestras naciones puedan cooperar con confianza, hablar por sí mismas y entablar relaciones entre sí y con el resto del mundo basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.
El día de hoy marca un paso más en la construcción de esa cooperación.