"El tiempo de Westminster está acabado": Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsan su independencia del Reino Unido

Se trata del primer encuentro cara a cara entre los primeros ministros sobre el tema, advirtieron que Londres debería "prepararse" para un cambio constitucional.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, el primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, y el primer ministro de Escocia, John Swinney, reunidos en Cardiff Bay.

Los primeros ministros de Gales, Escocia e Irlanda del Norte se reunieron en Cardiff para debatir sobre una "colaboración más estrecha", de cara a una independencia de Londres . Además, abordaron el futuro del Reino Unido y advirtieron "el tiempo de Westminster está llegando a su fin" y que el gobierno debería "prepararse" para un cambio constitucional .

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El encuentro estuvo encabezado por el primer ministro escocés, John Swinney ; el líder galés, Rhun ap Iowerth ; la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill ; y la presidenta del Sinn Féin de Irlanda, Mary Lou McDonald .

Los líderes nacionalistas firmaron el lunes un acuerdo en el que afirmaban que ningún gobierno de Westminster tiene derecho a "bloquear la democracia" .

Por primera vez desde que comenzó la descentralización, Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen primeros ministros que desean abandonar el Reino Unido .

"Para quienes observan desde estas islas, y para quienes observan desde el resto del mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin ", expresa el texto surgido del encuentro.

"Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro. Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo", manifestaron.

El comunicado de Escocia, Gales e Irlanda sobre su independencia del Reino Unido

Escocia, Gales e Irlanda tienen historias, identidades y tradiciones políticas distintas.

Cada una de nuestras naciones tiene derecho a determinar su propio futuro, a través de medios democráticos y de acuerdo con los deseos de su pueblo.

Hoy, Plaid Cymru, el Partido Nacional Escocés (SNP) y Sinn Féin se unen para reafirmar nuestro compromiso de trabajar de manera constructiva entre nosotros por los intereses compartidos de nuestros pueblos.

Compartimos la convicción de que las naciones y comunidades que representamos merecen una mayor ambición, mayores oportunidades económicas y una voz más fuerte para determinar sus propios futuros.

El panorama político en estas islas está cambiando.

Por primera vez en la historia, la gente a lo largo de estas islas cuenta con Primeros Ministros en Escocia, en Gales y en el Norte de Irlanda que están comprometidos con la independencia del Reino Unido.

Para quienes observan desde estas islas, y para quienes observan desde el resto del mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin.

Creemos que hay una forma mejor: naciones trabajando juntas de igual a igual, compartiendo ideas y experiencia, y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes.

El impulso está a favor de nuestros movimientos; creemos que el cambio constitucional está en camino.

Por lo tanto, nos comprometemos a fortalecer la cooperación entre nuestros partidos y a identificar áreas prácticas donde el trabajo conjunto pueda marcar una diferencia real.

Estas incluyen:

Una economía más fuerte y justa: Compartir ideas y experiencia sobre cómo construir economías productivas y prósperas que creen buenos empleos, combatan la desigualdad y garanticen que la riqueza y las oportunidades se distribuyan de forma más justa. Rechazamos el modelo económico fallido de Whitehall y, en su lugar, construiremos economías que ofrezcan justicia social y reduzcan la desigualdad en todas nuestras naciones.

Expandir nuestros propios recursos energéticos: Aprovechar nuestros vastos recursos de energía renovable para reducir las facturas de familias y empresas. La riqueza energética de nuestras naciones debe servir a las necesidades de nuestro pueblo.

Europa y cooperación internacional: El Brexit ha dañado nuestras economías y ha limitado las oportunidades de nuestra gente. Creemos que el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación.

Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación: Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia o socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro.

Reconocemos que nuestros partidos tienen diferentes posiciones constitucionales y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo.

Lo que nos une es la determinación de garantizar que se escuche la voz de nuestras naciones, que nuestra gente tenga la oportunidad de prosperar y que se pueda fortalecer la cooperación entre Escocia, Gales e Irlanda.

Hacemos un llamado al Gobierno británico para que se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción.

El futuro debe ser uno en el que nuestras naciones puedan cooperar con confianza, hablar por sí mismas y entablar relaciones entre sí y con el resto del mundo basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

El día de hoy marca un paso más en la construcción de esa cooperación.